Három gólt hozott a hosszabbítás, a győri edző az ország szégyenét hozta szóba

A győriek pontszámban érték utol az első helyezett Puskás Akadémiát, bár több győzelmével továbbra is a felcsúti csapat vezeti az NB I-et.
A Honvéd edzője szerint csapata győzelmet érdemelt az ETO ellen
A kispestiek viszont az utolsó helyen állnak, itt is a több győzelem dönt az aktuális tabellán a ZTE javára.
– Ma az a csapat vonult le vesztesként a pályáról, amelyik győzelmet érdemelt volna. A csapatomat elismerés illeti, mert bizonyította, hogy felveszi a bajnokkal a versenyt, hogy milyen minőséget képvisel – értékelt a kispesti vezetőedző, Maurizio Jacobacci.
NB I, 7. forduló
péntek:
szombat:
vasárnap:
- Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1-0
- Ferencvárosi TC–Újpest FC 2-2
- ETO FC Győr–Kispest-Honvéd FC 3-2
Az állás
- Puskás Akadémia 12 pont
- ETO FC 12
- Vasas 11
- Újpest 11
- Ferencváros 11 (6 meccs)
- MTK 9
- Kisvárda 9
- DVSC 9
- Paks 8
- Nyíregyháza 7
- ZTE 6
- Kispest 6 (6 meccs)
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