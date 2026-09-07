Három gólt hozott a hosszabbítás, a győri edző az ország szégyenét hozta szóba

A győriek pontszámban érték utol az első helyezett Puskás Akadémiát, bár több győzelmével továbbra is a felcsúti csapat vezeti az NB I-et.

A Honvéd edzője szerint csapata győzelmet érdemelt az ETO ellen

A kispestiek viszont az utolsó helyen állnak, itt is a több győzelem dönt az aktuális tabellán a ZTE javára.

– Ma az a csapat vonult le vesztesként a pályáról, amelyik győzelmet érdemelt volna. A csapatomat elismerés illeti, mert bizonyította, hogy felveszi a bajnokkal a versenyt, hogy milyen minőséget képvisel – értékelt a kispesti vezetőedző, Maurizio Jacobacci.

NB I, 7. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 1-0

Ferencvárosi TC–Újpest FC 2-2

ETO FC Győr–Kispest-Honvéd FC 3-2

Az állás