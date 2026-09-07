Három gólt hozott a hosszabbítás, a győri edző az ország szégyenét hozta szóba

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A címvédő ETO FC pontszámban utolérte a listavezető Puskás Akadémiát, miután a labdarúgó NB I 7. fordulójának zárómeccsén 3-2-re nyert a Kispest-Honvéd ellen. Kilencven perc után még 1-1 volt az állás, a hosszabbításban felpörögtek az események. Efraín Juárez, az ETO edzője elárulta, sok támadást kapott a hétközi, Ferencváros elleni vereség után, a kispesti szakvezető, Maurizio Jacobacci úgy érezte, csapata győzelmet érdemelt volna.

Koczó Dávid
2026. 09. 07. 7:15
Miljan Krpic szerezte a győztes gólt az ETO FC és a Kispest-Honvéd drámai meccsén Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
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A győriek pontszámban érték utol az első helyezett Puskás Akadémiát, bár több győzelmével továbbra is a felcsúti csapat vezeti az NB I-et.

A Honvéd edzője szerint csapata győzelmet érdemelt az ETO ellen

A kispestiek viszont az utolsó helyen állnak, itt is a több győzelem dönt az aktuális tabellán a ZTE javára.

– Ma az a csapat vonult le vesztesként a pályáról, amelyik győzelmet érdemelt volna. A csapatomat elismerés illeti, mert bizonyította, hogy felveszi a bajnokkal a versenyt, hogy milyen minőséget képvisel – értékelt a kispesti vezetőedző, Maurizio Jacobacci.

NB I, 7. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

Az állás

  1. Puskás Akadémia 12 pont
  2. ETO FC 12
  3. Vasas 11
  4. Újpest 11
  5. Ferencváros 11 (6 meccs)
  6. MTK 9
  7. Kisvárda 9
  8. DVSC 9
  9. Paks 8
  10. Nyíregyháza 7
  11. ZTE 6
  12. Kispest 6 (6 meccs)

 

eto fckispestEfraín Juárez

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