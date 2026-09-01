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Ami ma a Liverpoolnál történik, az nagyban meghatározza a jövőt

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Magyar idő szerint ma éjfélkor zárul a nyári átigazolási időszak az angol labdarúgó-bajnokságban. A Premier League élcsapatai közül eddig a Liverpool költötte az egyik legkevesebbet, de ha ma megvalósulnak a hírek szerint tervezett további transzferek, akkor Andoni Iraola együttese is még több száz millió fontos kiadással zárhatja a nyarat. Bradley Barcola után Ismaila Sarr és Lucca Brughmans érkezését is valószínűnek tartják, míg a távozók névsorához sajtóértesülések alapján Giorgi Mamardasvili és akár Cody Gakpo, Alexis Mac Allister vagy Harvey Elliott is csatlakozhat.

Wiszt Péter
2026. 09. 01. 5:00
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ma estére végleg megtudják, hogy kik lesznek ősszel a csapattársaik a Liverpool együttesénél Fotó: NurPhoto via AFP/News Images/Alfie Cosgrove
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A Nottingham a nyár folyamán két kapust is eladott, és csak egyet igazolt, így Oliver Glasner dolgát segítené, ha Mamardasvilit ma sikerülne szerződtetni.

Ismaila Sarr (balra) ma akár a Liverpool játékosa is lehet
Ismaila Sarr (balra) ma akár a Liverpool játékosa is lehet. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Sarr átigazolása lehetne a csattanó

A támadósorba a Saint-Étienne francia tinédzsere, Djylian N'Guessan vagy akár Brughmans honfitársa, a Lille-ben futballozó 21 éves Matías Fernández-Pardo is csatlakozhat, noha ez a két transzferpletyka kevésbé tűnik megalapozottnak. A Liverpool középpályáján azonban jó eséllyel lehet még ma változás. Bár Alexis Mac Allister távozásával kapcsolatban az elmúlt napokban már nem annyira hangosak a hírek, így sem kizárt az argentin világbajnok távozása. Akárcsak Harvey Elliotté, aki iránt szintén lehetett hallani több más klub érdeklődéséről.

Akár maradnak, akár nem, a jobb oldalra érkezhet Ismaila Sarr vagy Jamie Leweling. 

A Crystal Palace szenegáli és a Stuttgart német játékosával is előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Vörösök helyi sajtóértesülések alapján.

A Liverpool péntek este az újonc Ipswich otthonába látogat a harmadik bajnoki forduló nyitányán, majd jövő szerdán a spanyol Atlético Madridot látja vendégül a BL-alapszakasz nyitókörében. Az idénybeli első győzelmét jobb eséllyel szerzi majd meg Iraola legénysége, ha ma estére végre véglegesedik a keret – ami biztos, hogy az egész jövőt meghatározzák a következő órák eseményei.

 

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