Ami ma a Liverpoolnál történik, az nagyban meghatározza a jövőt

A Nottingham a nyár folyamán két kapust is eladott, és csak egyet igazolt, így Oliver Glasner dolgát segítené, ha Mamardasvilit ma sikerülne szerződtetni.

Ismaila Sarr (balra) ma akár a Liverpool játékosa is lehet. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Sarr átigazolása lehetne a csattanó

A támadósorba a Saint-Étienne francia tinédzsere, Djylian N'Guessan vagy akár Brughmans honfitársa, a Lille-ben futballozó 21 éves Matías Fernández-Pardo is csatlakozhat, noha ez a két transzferpletyka kevésbé tűnik megalapozottnak. A Liverpool középpályáján azonban jó eséllyel lehet még ma változás. Bár Alexis Mac Allister távozásával kapcsolatban az elmúlt napokban már nem annyira hangosak a hírek, így sem kizárt az argentin világbajnok távozása. Akárcsak Harvey Elliotté, aki iránt szintén lehetett hallani több más klub érdeklődéséről.

Akár maradnak, akár nem, a jobb oldalra érkezhet Ismaila Sarr vagy Jamie Leweling.

A Crystal Palace szenegáli és a Stuttgart német játékosával is előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Vörösök helyi sajtóértesülések alapján.

A Liverpool péntek este az újonc Ipswich otthonába látogat a harmadik bajnoki forduló nyitányán, majd jövő szerdán a spanyol Atlético Madridot látja vendégül a BL-alapszakasz nyitókörében. Az idénybeli első győzelmét jobb eséllyel szerzi majd meg Iraola legénysége, ha ma estére végre véglegesedik a keret – ami biztos, hogy az egész jövőt meghatározzák a következő órák eseményei.