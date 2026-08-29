Szoboszlai és Kerkez is szóba került, a korábban Slot-utódnak tippelt edző újra legyőzné a Liverpoolt

Glasner végül Nottinghamben kötött ki, a Crystal Palace-tól legendaként távozott, hiszen a klub történetének első FA-kupája, angol szuperkupája és nemzetközi trófeája (Konferencialiga) is az osztrák szakember nevéhez fűződik. Nottinghamben viszont nem sikerült jól az első két meccse: a Premier League-ben 1-0-ra, majd a Ligakupában 2-0-ra kapott ki Glasner csapata a Leeds Unitedtől.

Glasner a Liverpool mumusa, Iraolával viszont eddig nem bírt

Oliver Glasner neve nem véletlenül vetődött fel Liverpoolban, a Crystal Palace élén rengeteg borsot tört a Vörösök orra alá. Az angol szuperkupáért tizenegyespárbajban nyert csapata tavaly a Liverpool ellen, amellyel szemben azon túl is pozitív a mérlege:

3 győzelem

1 döntetlen

2 vereség

Andoni Iraola viszont sokkal jobb mérleggel bír Glasner ellen, mint jelenlegi klubja: a Bournemouth kispadján két győzelem és három döntetlen mellett egyszer sem kapott ki az osztrák szakember csapatától.