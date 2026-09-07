Most már a vb-negyeddöntőt célozza meg a magyar női kosárlabda-válogatott

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A legjobb tizenkettő közé jutás már megvan, de a merészebb álmok eléréséhez le kellene győzni hétfőn a Koreai Köztársaságot a női kosárlabda-világbajnokságon, ahol a csoportmérkőzések utolsó fordulóját rendezik meg. A magyar csapatnak nem lesz egyszerű feladat Dél-Korea legyőzése, de megoldhatatlannak sem lehet nevezni ezt a kihívást a női kosárlabda-vb-n.

Lantos Gábor
2026. 09. 07. 5:42
Studer Ágnes a Nigéria elleni mérkőzésen Fotó: NurPhoto via AFP/Marcin Golba
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A FIBA sem tudja, mire képesek a magyarok

A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség elemzésében a szakírók nehezen tudják megtippelni, mire lehet képes a magyar női válogatott. A franciák elleni brutális vereséget (99-53) sikerült kiheverni, a Nigéria ellen mutatott játékban – különösen a védekezésben – voltak biztató jelek. Amit mindenképpen csökkenteni kellene, az eladott labdák száma. Nigéria ellen 26 eladott labdája volt Völgyi Péter csapatának, ezen a szinten ezzel a mutatóval szinte nem is lehet meccset nyerni. Óriási mázli, hogy az afrikai csapat ellen lehetett. Ugyanakkor a magyarok támadójátékában a két magasember, Juhász Dorka és Takács-Kiss Virág dominanciája elképesztő volt. De nem csak ott, hanem a lepattanók megszerzésében is. Ez a két játékos összesen harminc lepattantót szedett össze Nigéria ellen, ami új vb-rekord. Az eddigi rekordot az oroszok tartották még 1998-ból.

Veronika Kanyasi plays during the FIBA Women's Basketball World Cup 2026 match between Nigeria and Hungary in Berlin, Germany, on September 5, 2026. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
Kányási Veronika a Nigéria elleni mérkőzésen. Fotó: NurPhoto via AFP/Marcin Golba

Dél-Korea teljesen más stílusú játékot mutat majd be ellenünk, mint az eddigi két ellenfél. 

Az ázsiai csapat rendkívül gyors támadójátéka, a hárompontos dobások erőltetése és a kemény lábmunka a magyarok számára újdonságot jelent majd ezen a vb-n, mert eddig ilyen stílusú ellenféllel nem találkoztak.

Ugyanakkor ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy esélytelenek lennénk. Viszont pont ez a gyors, ázsiai stílus eredményezheti az ellenfelek ki nem kényszerített hibaszámának növekedését – azaz az eladott labdák is ebbe a kategóriába tartoznak. 

Világbajnokságon még nem kaptunk ki Dél-Koreától

A női kosárlabda-világbajnokságok történetében eddig egyszer játszottunk Dél-Korea ellen, és 1998. május 27-én a németországi Münsterben 71-65-re győztünk. Azon a vb-n ez volt a második mérkőzése a magyar csapatnak, Kalmár-Nagy Dóra és a mostani magyar együttes edzőjeként dolgozó Iványi Dalma 14-14 pontot dobott, Károlyi Andrea pedig 13-at. Az a münsteri siker akkor a legjobb 12 közé jutást jelentette a mieinknek. Ez már megvan, de a nagyobb álmok eléréséhez most is jó lenne legyőzni a koreai csapatot.

 

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