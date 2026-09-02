Lengyelországot akár ki is zárhatják a 2028-as nyári olimpiáról

A NOB komoly fenyegetése

A legrosszabb verzió az, ha a lengyelek nem tudják megoldani ezt a kérdést, mert ekkor a NOB lépne közbe. Itt már drasztikus megoldások is felmerültek.

Ebben az esetben ugyanis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felfüggesztené a lengyelek tagságát.

Ez azt jelentené, hogy az ország sportolói nem vehetnének részt semmilyen, a NOB égisze alatt rendezett eseményen. A Szenegálban rendezendő Ifjúsági Olimpiai Játékok idén ősszel kerülnek megrendezésre, a tiltás már erre az eseményre is vonatkozna, nem is beszélve a 2028-as nyári olimpiai játékokról.