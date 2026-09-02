radosław piesiewiczlengyel olimpiai bizottságlengyelország

Lengyelországot akár ki is zárhatják a 2028-as nyári olimpiáról

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Ez már nem vicc: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akár ki is zárhatja Lengyelországot a 2028-as olimpiáról. Már abban az esetben, ha a lengyelek nem rendezik haladéktalanul azt a sportbotrányt, amely a minap tört ki az országban. Radoslaw Piesiewicz óriási bajba került.

Lantos Gábor
2026. 09. 02. 7:51
Radoslaw Piesiewicznek nincs oka a mosolyra Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
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A NOB komoly fenyegetése

A legrosszabb verzió az, ha a lengyelek nem tudják megoldani ezt a kérdést, mert ekkor a NOB lépne közbe. Itt már drasztikus megoldások is felmerültek.

 Ebben az esetben ugyanis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felfüggesztené a lengyelek tagságát.

Ez azt jelentené, hogy az ország sportolói nem vehetnének részt semmilyen, a NOB égisze alatt rendezett eseményen. A Szenegálban rendezendő Ifjúsági Olimpiai Játékok idén ősszel kerülnek megrendezésre, a tiltás már erre az eseményre is vonatkozna, nem is beszélve a 2028-as nyári olimpiai játékokról. 

 

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