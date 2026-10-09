Aranylabda: néhány titokra fény derült, de arra nem, hogy Szoboszlai miért nincs a listán

Szoboszlai nem kaphatott szavazatot

Hogy idén Szöllősi kire szavazott, az egyelőre hétpecsétes titok, ugyanakkor az eredményhirdetés után a France Football nyilvánosságra hozza a voksokat. Ez nem új szokás, azaz nemcsak az derül ki a korábbi listákból, hogy Szöllősi két éve nem a végül győztes Rodrit, hanem Carvajalt tette a saját listája élére.

1960-ban Puskás Ferenc úgy végzett a második helyen, hogy a magyar szavazó egyáltalán nem vette fel az akkori szabályok értelmében leadott ötös listájára

– idézte fel Szöllősi. Puskásra akkor Spanyolországban élő és futballozó disszidensként nem volt ildomos szavazni a keleti blokkból, így aztán a magyar klasszis hiába szerzett máig egyedülálló módon négy gólt a BL elődje, a BEK döntőjében, az Aranylabda a spanyol Luis Suárezé lett.

Magyar győztese végül 1967-ben lett az Aranylabdának, Albert Flórián kapta az elismerést, az utóbbi évtizedekben viszont még szavazat sem jutott honfitársainknak. 1985-ben Détári Lajos és Nyilasi Tibor is kapott voksot, azóta viszont senki, s ez így marad most is, hiszen nincs magyar futballista a jelöltlistán.