Aranylabda: néhány titokra fény derült, de arra nem, hogy Szoboszlai miért nincs a listán

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Idén 70. alkalommal adják át a ­France Football Aranylabdáját, amely az elismerést gyakran kísérő viták ellenére a legrangosabb egyéni díjnak számít a labdarúgásban. Az 1956-os megalapítás óta az Aranylabda sok változáson ment keresztül, idén a francia szaklap által felkért újságírók harminc futballista közül állítják össze saját top tízes listájukat, a voksokért járó pontok összesítéséből alakul ki a végeredmény. A magyar szavazó, Szöllősi György hiába bízott benne, hogy idén hazai labdarúgóra is voksolhat, Szoboszlai Dominik a Liverpool vezéregyéniségeként sem került a harmincas listára. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane és Lionel Messi az esélyesek között.

Koczó Dávid
2026. 10. 09. 5:20
Kylian Mbappé az Aranylabda egyik esélyese, Szoboszlai Dominik a harmincas jelöltlistára sem került fel, így nem kaphatott szavazatot Fotó: AFP/Paul Ellis

– A két évvel ezelőtti botrány alapján valóban így tűnhet, ám véleményem szerint akkor az az évi BL-győztes Real Madrid eltaktikázta magát azzal, hogy teljes mellszélességgel Vinícius Júnior mellett kampányolt, aki viszont megosztó személyiség volt. Erős jelölt volt Jude Bellingham és Daniel Carvajal is, utóbbi gólt lőtt a BL-döntőben, majd Európa-bajnok lett. A szavazatok viszont megoszlottak közöttük, aztán amikor a Real Madrid a kiszivárgott információkból megtudta, hogy nem a klub játékosa nyert, bojkottálta a gálát – idézte fel lapunknak Szöllősi György, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, aki az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a magyar szavazó volt. 

Szoboszlai nem kaphatott szavazatot

Hogy idén Szöllősi kire szavazott, az egyelőre hétpecsétes titok, ugyanakkor az eredményhirdetés után a France Football nyilvánosságra hozza a voksokat. Ez nem új szokás, azaz nemcsak az derül ki a korábbi listákból, hogy Szöllősi két éve nem a végül győztes Rodrit, hanem Carvajalt tette a saját listája élére.

1960-ban Puskás Ferenc úgy végzett a második helyen, hogy a magyar szavazó egyáltalán nem vette fel az akkori szabályok értelmében leadott ötös listájára

– idézte fel Szöllősi. Puskásra akkor Spanyolországban élő és futballozó disszidensként nem volt ildomos szavazni a keleti blokkból, így aztán a magyar klasszis hiába szerzett máig egyedülálló módon négy gólt a BL elődje, a BEK döntőjében, az Aranylabda a spanyol Luis Suárezé lett.

Magyar győztese végül 1967-ben lett az Aranylabdának, Albert Flórián kapta az elismerést, az utóbbi évtizedekben viszont még szavazat sem jutott honfitársainknak. 1985-ben Détári Lajos és Nyilasi Tibor is kapott voksot, azóta viszont senki, s ez így marad most is, hiszen nincs magyar futballista a jelöltlistán.

– Hogy ezt a harmincas listát kik határozzák meg, azt nem annyira tudjuk, s sokszor elég önkényesnek érezzük a kiválasztást. Én abban bíztam, arra számítottam, hogy Szoboszlai Dominik rajta lesz a listán, hiszen ma már a Premier League legjobb tíz játékosa közé sorolják, ugyanakkor megértem, hogy nem nyert tró­feát és nincs a latban sokat nyomó világbajnoki szereplése sem – elemezte Szoboszlai helyzetét Szöllősi.

A világbajnokság dönti el az Aranylabda sorsát?

Az Aranylabda története során a világbajnokság sokszor döntő faktor volt. 2006-ban egyértelműen a vb-teljesítményére kapta az egyéni elismerést az olasz Fabio Cannavaro, de Lionel Messi legutóbbi, 2023-as Aranylabdája is aligha jött volna össze már Inter Miami-játékosként, ha az akkor értékelt idényhez tartozó, 2022. végi világbajnokságon nem vezeti aranyéremig Argentínát.

Ugyanakkor van ellenpélda is: 1978-ban Kevin Keegan a Liverpoollal nyert BEK-trófea után annak ellenére nyert Aranylabdát is, hogy Anglia részt sem vett az az évi világbajnokságon. Idén a PSG grúz csillaga, az előző BL-idény legjobbjának választott Hvicsa Kvarachelia győzelme lehetne hasonló diadal.

– Szerintem nem nyerhet olyan, aki a világbajnokságon nem alkotott maradandót, ugyanakkor ez nem feltétlenül vb-címet jelent – fogalmazta meg a véleményét lapunknak Szöllősi György. – A Messi-hívők a világbajnoksággal még mindig érvelhetnek minden idők egyik legjobbja mellett, bár nem karriert, hanem adott idényt kell vizsgálni. Harry Kane ugyan nem nyert se vb-t, se BL-t, de a góljaival világbajnoki bronzéremhez segítette Angliát és Európa legjobb bajnoki góllövője lett.

Miért nyerne Yamal, Mbappé, Kane vagy Messi?

Harry Kane

  • Európai Aranycipő
  • Német bajnok
  • Vb-bronzérmes

Kylian Mbappé

  • Vb-gólkirály
  • BL-gólkirály
  • Spanyol gólkirály

Lamine Yamal

  • Világbajnok
  • Spanyol bajnok
  • Legtöbb sikeres csel

Lionel Messi

  • Vb-ezüstérmes
  • Vb-ezüstcipős
  • MLS-bajnok

 

aranylabdaharry kaneKylian MbappéSzoboszlai DominikVinícius JúniorSzóljon hozzá!

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