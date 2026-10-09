– A két évvel ezelőtti botrány alapján valóban így tűnhet, ám véleményem szerint akkor az az évi BL-győztes Real Madrid eltaktikázta magát azzal, hogy teljes mellszélességgel Vinícius Júnior mellett kampányolt, aki viszont megosztó személyiség volt. Erős jelölt volt Jude Bellingham és Daniel Carvajal is, utóbbi gólt lőtt a BL-döntőben, majd Európa-bajnok lett. A szavazatok viszont megoszlottak közöttük, aztán amikor a Real Madrid a kiszivárgott információkból megtudta, hogy nem a klub játékosa nyert, bojkottálta a gálát – idézte fel lapunknak Szöllősi György, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, aki az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a magyar szavazó volt.
Aranylabda: néhány titokra fény derült, de arra nem, hogy Szoboszlai miért nincs a listán
Idén 70. alkalommal adják át a France Football Aranylabdáját, amely az elismerést gyakran kísérő viták ellenére a legrangosabb egyéni díjnak számít a labdarúgásban. Az 1956-os megalapítás óta az Aranylabda sok változáson ment keresztül, idén a francia szaklap által felkért újságírók harminc futballista közül állítják össze saját top tízes listájukat, a voksokért járó pontok összesítéséből alakul ki a végeredmény. A magyar szavazó, Szöllősi György hiába bízott benne, hogy idén hazai labdarúgóra is voksolhat, Szoboszlai Dominik a Liverpool vezéregyéniségeként sem került a harmincas listára. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane és Lionel Messi az esélyesek között.
Szoboszlai nem kaphatott szavazatot
Hogy idén Szöllősi kire szavazott, az egyelőre hétpecsétes titok, ugyanakkor az eredményhirdetés után a France Football nyilvánosságra hozza a voksokat. Ez nem új szokás, azaz nemcsak az derül ki a korábbi listákból, hogy Szöllősi két éve nem a végül győztes Rodrit, hanem Carvajalt tette a saját listája élére.
1960-ban Puskás Ferenc úgy végzett a második helyen, hogy a magyar szavazó egyáltalán nem vette fel az akkori szabályok értelmében leadott ötös listájára
– idézte fel Szöllősi. Puskásra akkor Spanyolországban élő és futballozó disszidensként nem volt ildomos szavazni a keleti blokkból, így aztán a magyar klasszis hiába szerzett máig egyedülálló módon négy gólt a BL elődje, a BEK döntőjében, az Aranylabda a spanyol Luis Suárezé lett.
Magyar győztese végül 1967-ben lett az Aranylabdának, Albert Flórián kapta az elismerést, az utóbbi évtizedekben viszont még szavazat sem jutott honfitársainknak. 1985-ben Détári Lajos és Nyilasi Tibor is kapott voksot, azóta viszont senki, s ez így marad most is, hiszen nincs magyar futballista a jelöltlistán.
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– Hogy ezt a harmincas listát kik határozzák meg, azt nem annyira tudjuk, s sokszor elég önkényesnek érezzük a kiválasztást. Én abban bíztam, arra számítottam, hogy Szoboszlai Dominik rajta lesz a listán, hiszen ma már a Premier League legjobb tíz játékosa közé sorolják, ugyanakkor megértem, hogy nem nyert trófeát és nincs a latban sokat nyomó világbajnoki szereplése sem – elemezte Szoboszlai helyzetét Szöllősi.
A világbajnokság dönti el az Aranylabda sorsát?
Az Aranylabda története során a világbajnokság sokszor döntő faktor volt. 2006-ban egyértelműen a vb-teljesítményére kapta az egyéni elismerést az olasz Fabio Cannavaro, de Lionel Messi legutóbbi, 2023-as Aranylabdája is aligha jött volna össze már Inter Miami-játékosként, ha az akkor értékelt idényhez tartozó, 2022. végi világbajnokságon nem vezeti aranyéremig Argentínát.
Ugyanakkor van ellenpélda is: 1978-ban Kevin Keegan a Liverpoollal nyert BEK-trófea után annak ellenére nyert Aranylabdát is, hogy Anglia részt sem vett az az évi világbajnokságon. Idén a PSG grúz csillaga, az előző BL-idény legjobbjának választott Hvicsa Kvarachelia győzelme lehetne hasonló diadal.
– Szerintem nem nyerhet olyan, aki a világbajnokságon nem alkotott maradandót, ugyanakkor ez nem feltétlenül vb-címet jelent – fogalmazta meg a véleményét lapunknak Szöllősi György. – A Messi-hívők a világbajnoksággal még mindig érvelhetnek minden idők egyik legjobbja mellett, bár nem karriert, hanem adott idényt kell vizsgálni. Harry Kane ugyan nem nyert se vb-t, se BL-t, de a góljaival világbajnoki bronzéremhez segítette Angliát és Európa legjobb bajnoki góllövője lett.
Miért nyerne Yamal, Mbappé, Kane vagy Messi?
Harry Kane
Kylian Mbappé
Lamine Yamal
Lionel Messi
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