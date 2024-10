Hadat üzent a Real Madrid: „Az Aranylabda számunkra többé nem létezik”

A Real Madrid állítólag ötórás műsorral készült az Aranylabda-gálára a saját médiájában, ám ezt most lemondták. Sőt az Aranylabda minden fronton eltűnt a csapat háza táján. Ahogy a Marca fogalmaz, ez most a klub álláspontja: „Az Aranylabda számunkra többé nem létezik”. Továbbá az, hogy most a csapat előtt álló feladatokra kell koncentrálni.