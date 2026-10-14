Liverpoolban nem felejtik a 22 évesen elhunyt támadót, aki lenyűgözte a Vidi exedzőjét

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Szerdán este az osztrák LASK labdarúgócsapata története első Bajnokok Ligája-főtáblás mérkőzésén az angol Liverpoolt fogadja. A két csapat egykori közös játékosáról több liverpooli lap is megemlékezett a találkozó előtt, és mi is felidézzük Besian Idrizaj történetét, aki 2010-ben, 22 évesen vesztette életét.

Wiszt Péter
2026. 10. 14. 13:01
Amikor a Swansea feljutott a PL-be, a játékosok Besian Idrizajra is megemlékeztek Fotó: AFP/Adrian Dennis
Paulo Sousa a Swansea edzőjeként le akarta igazolni Idrizajt
Paulo Sousa a Swansea edzőjeként le akarta igazolni Idrizajt. Fotó: NurPhoto via AFP/Noushad Thekkayil

Linzben hunyt el a LASK és a Swansea egykori játékosa

Idrizajnak viszont nem volt lehetősége bizonyítani, mindössze egyszer szerepelt a kezdőcsapatban. Részben sérülés és a támadósorbeli versengés következtében, részben azért, mert többen tartottak attól, hogy újból összeesik. 

Végül 2010 májusában egy hajnali órában következett be a tragédia. 

Miután az idény végén hazautazott, a linzi szülői házban megállt a szíve, és már nem tudták őt újraéleszteni. Besian Idrizaj 22 éves volt, a 40-es mezszámát a Swansea később visszavonultatta, majd 2011-ben a Premier League-be való feljutást az ő fényképével együtt ünnepelték egykori csapattársai.

Linzben és Swansea-ban azóta sem felejtik el őt, és a Liverpool több szurkolói oldala szerdán egyértelműsítette, hogy Angliában szintén emlékeznek még a mintegy két évtizeddel ezelőtti támadójukra, hiszen számos helyi portál is felelevenítette a történetét. Ennek ezúttal az apropója az lehetett, hogy a BL-alapszakasz második fordulójában 18.45-től a Vörösök a LASK otthonában lépnek pályára. A története első hazai Bajnokok Ligája-főtáblás mérkőzésére készülő osztrák bajnok nem először fogadja a Liverpoolt, 2023 őszén az El csoportkörében 3-1-re nyertek a vendégek Szoboszlai Dominikkal a sorukban. A magyar középpályás ezúttal sérülés miatt biztosan nem játszik majd.

 

Liverpool FCBajnokok LigájaLASKRafael BenitezPaulo SousaSwansea CitySzóljon hozzá!

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