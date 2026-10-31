A győri edző furcsa magánszámot adott elő a Fradi elleni rangadón

A szünetben Jesper Jensen kapust cserélt, Böde-Bíró Blanka helyére jött Anna Kristensen, de a Győr átvette a vezetést, miközben Klujber Katrin és Simon Petra is hetest hibázott.

Dühöngött a Győr edzője, végül örült a csapata

A fordulatok sora azonban nem ért véget: amikor a végül nyolc góljával a mezőny legeredményesebb játékosa címet begyűjtő Simon megszakította a sikertelen büntetők során, újra a Ferencváros vezetett. Per Johansson, az ETO vezetőedzője is feszült volt: egy ízben dühében belerúgott a zsűriasztalba, majd földhöz vágta a taktikai tábláját.

A győri edző időkérése után viszont csapat ismét visszavette a vezetést, az utolsó percben viszont már ismét az ETO-nak kellett egyenlítenie.

Kilenc másodperce maradt a Ferencvárosnak, hogy megnyerje a meccset, ez nem sikerült, a 30-30-as döntetlennek az első reakciók alapján a Győr örült jobban.

Az ETO továbbra is nyeretlen ebben az évtizedben a Népligetben, de a bajnoki cím szempontjából várhatóan sorsdöntő összecsapást ebben az idényben Győrben rendezik.