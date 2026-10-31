A győri edző furcsa magánszámot adott elő a Fradi elleni rangadón

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A női kézilabda NB I 7. fordulójában az FTC-Toyota Kovács és a Győri Audi ETO KC rangadója 30-30-as döntetlennel ért véget. Az első félidőben négy góllal is vezetett a Fradi, a másodikban több alkalommal is fordult a kocka. Az utolsó perces egyenlítés után a Győr játékosai örültek jobban a döntetlennek, az FTC kézilabdázói mintha inkább elvesztett egy pontként élték volna meg a rangadó végeredményét.

Koczó Dávid
2026. 10. 31. 18:53
A győri edző furcsa magánszámot adott elő a Fradi elleni rangadón
Simon Petra nyolc gólja nem volt elég, hogy az FTC nyerjen a Győr ellen Fotó: Fradi.hu/Nasz Nikolett

A szünetben Jesper Jensen kapust cserélt, Böde-Bíró Blanka helyére jött Anna Kristensen, de a Győr átvette a vezetést, miközben Klujber Katrin és Simon Petra is hetest hibázott.

Dühöngött a Győr edzője, végül örült a csapata

A fordulatok sora azonban nem ért véget: amikor a végül nyolc góljával a mezőny legeredményesebb játékosa címet begyűjtő Simon megszakította a sikertelen büntetők során, újra a Ferencváros vezetett. Per Johansson, az ETO vezetőedzője is feszült volt: egy ízben dühében belerúgott a zsűriasztalba, majd földhöz vágta a taktikai tábláját.

A győri edző időkérése után viszont csapat ismét visszavette a vezetést, az utolsó percben viszont már ismét az ETO-nak kellett egyenlítenie.

Kilenc másodperce maradt a Ferencvárosnak, hogy megnyerje a meccset, ez nem sikerült, a 30-30-as döntetlennek az első reakciók alapján a Győr örült jobban. 

Az ETO továbbra is nyeretlen ebben az évtizedben a Népligetben, de a bajnoki cím szempontjából várhatóan sorsdöntő összecsapást ebben az idényben Győrben rendezik.

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