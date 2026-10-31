A Fradi csodás mérlegét a Győr tenné tönkre, de ehhez hosszú rossz sorozatot kellene megszakítania

– Nagyon-nagyon jó mérkőzést játszottunk az FTC ellen a Szuperkupában, ráadásul akkor szűkebb kerettel rendelkeztünk. Azóta eltelt néhány hónap, több játékosunk visszatért, de láthatjuk, hogy az FTC erős csapat, amely a Bajnokok Ligájában is jól teljesít – idézi a győriek hivatalos oldala Per Johansson vezetőedzőt. – Számomra mindig a védekezés az egyik döntő tényező; meg kell akadályoznunk az ellenfél gyors lerohanásait, és kapusteljesítményben legalább azonos szintet nyújtanunk, de ideális esetben felül is múlni őket.

Régóta nem nyert a Ferencváros vendégeként az ETO

Johansson arról is beszélt, hogy frenetikus hangulatra számít – a rangadóra minden jegy elkelt –, de ezt a játékosainak idegenben sem teherként, hogy lehetőségként kell megélniük. Ugyanakkor az elmúlt években a Győr meglehetősen hosszú nyeretlenségi sorozatot épített fel a Fradi vendégeként.