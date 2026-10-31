A Fradi csodás mérlegét a Győr tenné tönkre, de ehhez hosszú rossz sorozatot kellene megszakítania

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Hosszú évek óta megszokott, hogy a női kézilabda NB I csúcsrangadóját az FTC és a Győri ETO vívja egymás ellen. A két csapat idén először a Ferencváros otthonában csap össze szombaton. Az FTC és a Győr nemcsak idehaza hozta eddig sorra a győzelmeket, hanem a BL-ben is veretlenek még, sőt a Fradi ott is egyenesen százszázalékos.

Koczó Dávid
2026. 10. 31. 5:10
A Fradi csodás mérlegét a Győr tenné tönkre, de ehhez hosszú rossz sorozatot kellene megszakítania
Az FTC és a Győr is kiváló formában várja a rangadót Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

– Nagyon-nagyon jó mérkőzést játszottunk az FTC ellen a Szuperkupában, ráadásul akkor szűkebb kerettel rendelkeztünk. Azóta eltelt néhány hónap, több játékosunk visszatért, de láthatjuk, hogy az FTC erős csapat, amely a Bajnokok Ligájában is jól teljesít – idézi a győriek hivatalos oldala Per Johansson vezetőedzőt. – Számomra mindig a védekezés az egyik döntő tényező; meg kell akadályoznunk az ellenfél gyors lerohanásait, és kapusteljesítményben legalább azonos szintet nyújtanunk, de ideális esetben felül is múlni őket.

Régóta nem nyert a Ferencváros vendégeként az ETO

Johansson arról is beszélt, hogy frenetikus hangulatra számít – a rangadóra minden jegy elkelt –, de ezt a játékosainak idegenben sem teherként, hogy lehetőségként kell megélniük. Ugyanakkor az elmúlt években a Győr meglehetősen hosszú nyeretlenségi sorozatot épített fel a Fradi vendégeként.

A legutóbbi budapesti rangadók eredménye:

  • 2026. március 18. FTC–Győr 28-28
  • 2025. január 4. FTC–Győr 23-18
  • 2023. november 15. FTC–Győr 28-22
  • 2022. december 14. FTC–Győr 32-26
  • 2022. április 14. FTC–Győr 29-24
  • 2021. május 5. FTC–Győr 31-22
  • 2019. december 29. FTC–Győr 27-28

Jesper Jensen trófea nélkül távozhat a Fraditól

A tavaszi döntetlen ugyanakkor győzelemmel ért fel az ETO-nak, Jesper Jensen első ferencvárosi idényében a fővárosi csapat hosszú évek után egyik hazai aranyat sem tudta elhappolni a Győr orra elől.

Azóta kiderült, hogy a dán edző mindössze két évet tölt ki a szerződéséből, azaz immár a 2026/27-es idény az egyetlen esélye, hogy trófeát nyerjen a Ferencvárossal. Hogy ez sikerül-e, az persze még nem szombaton dől el, de ha nagyobb különbség alakul ki a budapesti rangadón, az NB I első helye szempontjából máris sorsdöntő lehet az összecsapás.

 

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