Gulácsi Péter: felmentette a spanyol sajtó, de egyvalami különösen fájhat neki
Hazai pályán 1-0-s vereséget a Villarreal az Espanyoltól a spanyol labdarúgó-bajnokság péntek esti mérkőzésén. Gulácsi Péter a spanyol sajtó szerint nem tehetett a kapott gólról, a védelem egyik tagját viszont keményen bírálták. Gulácsi korábban megfogalmazott célja most sem teljesült, ami bosszanthatja: a Bundesligában a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzést produkáló kapusok közé tartozott, a La Ligában viszont egyelőre ez nehezebben megy neki.
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