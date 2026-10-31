Gulácsi Péter: felmentette a spanyol sajtó, de egyvalami különösen fájhat neki

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Hazai pályán 1-0-s vereséget a Villarreal az Espanyoltól a spanyol labdarúgó-bajnokság péntek esti mérkőzésén. Gulácsi Péter a spanyol sajtó szerint nem tehetett a kapott gólról, a védelem egyik tagját viszont keményen bírálták. Gulácsi korábban megfogalmazott célja most sem teljesült, ami bosszanthatja: a Bundesligában a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzést produkáló kapusok közé tartozott, a La Ligában viszont egyelőre ez nehezebben megy neki.

Szalay Attila
2026. 10. 31. 7:34
Gulácsi Péter: felmentette a spanyol sajtó, de egyvalami különösen fájhat neki
Gulácsi Péter nem tehetett a gólról Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto

 

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Pilhál Tamás
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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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