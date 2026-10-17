Iraola az idény során már Lewis Koumas sokoldalúságát és munkabírását is kiemelte, a gyors támadót pedig az is motiválhatja, hogy a nála is fiatalabb Trey Nyoni és Rio Ngumoha is egyre több játékpercet kap az edzőtől. A 2029-ig szóló szerződéssel rendelkező Koumas ezt alighanem megteheti szombaton (16.00) is: az angol bajnokság hetedik fordulójában a Liverpool az eddig veretlen Brentford vendége lesz, és a sérülésből lábadozó posztriválisok hiányában a legtöbb szaklap ismét a kezdőcsapatba várja a walesi játékost.
Minden idők legjobbjához hasonlították a Liverpool hirtelen berobbant tehetségét
Bő két és fél év után a második gólját is megszerezte a Liverpool felnőttcsapatában a klub walesi labdarúgója. Lewis Koumas a poszttársai sérülését is kihasználva került be Andoni Iraola csapatába, és a Bajnokok Ligájában máris olyat tett, mint Steven Gerrard óta senki.
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