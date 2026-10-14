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A Liverpool magyar játékosa beállt, boldog lehetett a hajrával

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Szerda délután három topligás klub U19-es csapatában is játszott magyar futballista az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A Liverpool FC-vel a közelmúltban profi szerződést aláírt, 17 éves Farkas Erik csereként állt be Linzben, a Liverpool 4-2-re verte a LASK-ot. Bősze Levente (Como) és Kilvinger Levente (AS Roma) kevésbé lehetett boldog, mindkettejük csapata 1-0-s vereséget szenvedett az ifi BL-ben.

Koczó Dávid
2026. 10. 14. 16:16
Farkas Erik csereként állt be, a magyar futballistával a pályán fordította a LASK elleni ifi BL-meccset a maga javára a Liverpool
Farkas Erik csereként állt be, a magyar futballistával a pályán fordította a LASK elleni ifi BL-meccset a maga javára a Liverpool Fotó: Liverpool FC/Nick Taylor

 

Farkas ErikAS Romaifi BLReal MadridLiverpool FCSzóljon hozzá!

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Kárpáti András
idezojelekeurópai bizottság

Gyermekvédelem Tisza-módra, avagy arccal a brüsszeli jutalomfalatok felé

Kárpáti András avatarja

Fontos lenne tisztázni, hogy a mostani változtatások mennyiben tükrözik a Tisza saját gyermekvédelmi elképzeléseit.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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