A Liverpool magyar játékosa beállt, boldog lehetett a hajrával
Szerda délután három topligás klub U19-es csapatában is játszott magyar futballista az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A Liverpool FC-vel a közelmúltban profi szerződést aláírt, 17 éves Farkas Erik csereként állt be Linzben, a Liverpool 4-2-re verte a LASK-ot. Bősze Levente (Como) és Kilvinger Levente (AS Roma) kevésbé lehetett boldog, mindkettejük csapata 1-0-s vereséget szenvedett az ifi BL-ben.
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