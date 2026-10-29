Elferdítették az igazságot Michael Schumacherről

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A Forma–1 első német világbajnoka először 1994-ben ért fel a csúcsra. Michael Schumacher akkori összetettgyőzelmét követte még további hat, ám az első vb-cím megmaradt a legemlékezetesebbnek, legfordulatosabbnak. Két kizárás és egy kétfutamos eltiltás is belefért neki az ünnepléshez, bár az adelaide-i idényzárón Damon Hill kiütése is kellett hozzá. A sok szurkolónál Schumacher-ellenszenvet kiváltó évről a Netflix egy olyan dokumentumfilmet készített, amely több helyen is elferdíti a 32 éve valójában történteket.

Wiszt Péter
2026. 10. 29. 5:10
Elferdítették az igazságot Michael Schumacherről
Michael Schumacher és Damon Hill között nem volt nagy barátság az 1994-es idény közben Fotó: AFP/Patrick Kovarik

Az egyoldalú megközelítés és az áldozatszerep hangsúlyozása így aligha meglepő. A film jelentős részét az akkor friss szerelmi szál és Corinna Schumacher elbeszélése alapján láthatják a nézők, ez azért is különleges, mert a nő a férje 2013-as síbalesete óta elvétve állt a nyilvánosság elé. 

Az alkotók sebezhetőnek és ártatlannak, egyben a pályán kívül mégis nyugodtnak és logikus gondolkodásúnak ábrázolják a németek kedvencét, akit zavart, hogy Senna állítólag sosem mutatott tiszteletet iránta. 

Sértődött hangnemben szintén elhangzik, hogy a rivális istállók nehezteltek a Benettonra, amiért egy olasz ruhamárka Forma–1-es csapata hirtelen feljavult és esélyessé vált – Briatore szerint innen jött a Sennától indult gyanakodás a kipörgésgátló használatára, amely (alaptalannak állított) vád végigkísérte az idényt.

Corinna Schumacher korábban Heinz-Harald Frentzen párja volt, mégis úgy mesélte, mintha Michael Schumacher miatt kedvelte volna meg az autósportot
Corinna Schumacher korábban Heinz-Harald Frentzen párja volt, mégis úgy mesélte, mintha Michael Schumacher miatt kedvelte volna meg az autósportot. Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP/firo Sportphoto

Az imolai tragédiákat hosszasan taglalja a film, felesége szerint Schumacher ezután őt akarta megvédeni, és jól tette, hogy megtört lelkiállapotban nem ment el Ayrton Senna temetésére. Arra viszont nem született magyarázat, hogy Silverstone-ban miért előzte meg kétszer is Damon Hillt a felvezető körben, majd miért utasították arra, hogy ne töltse le az előírt büntetést – a Benetton akkori csapatfőnöke szerint az esetet nem tárgyalás követte, hanem diktatórikus módon döntöttek a kétfutamos eltiltás mellett.

A vitás 1994-es eseteket elhallgatták

A spái kizárás után a film szerint a „Sumák Schumi” és ehhez hasonló németországi szalagcímek felhergelték a pilótát, aki akkoriban élte át addigi legrosszabb nap­jait, ám az eltiltást követően felépített maga köré egyfajta védőburkot, távolságtartóbbá vált, és nyugodtabban tért vissza. Ez Spanyolországban győzelmet, a japán esőben pedig második helyet eredményezett. Ausztráliá­ban viszont már ismét láthatóan ideges volt Schumacher, akinek a futambeli incidenséről („versenybalesetéről”) tárgyilagos véleményt senki nem fogalmaz meg a filmben, Flavio Briatore csupán annyit emelt ki, hogy Isten segítségével győzött az igazság. 

A hétszeres világbajnok felesége is azzal zárja le a filmet, hogy elég annyit mondani, hogy férje számos nehézségen esett át, 16 helyett csak 12 nagydíjon bizonyíthatott, és ez az év csak a kezdet volt neki.

A Netflix korábbi, 2021-es Schumacher című dokumentumfilmje az expilóta teljes karrierjét mutatta be, kiemelve a síbalesetet követő időszakot is, ezáltal megrendítőbb módon közölve a vele történteket. A mostani alkotás egészen más benyomást kelt, sokkal inkább a diadalról és – az azelőtt a rivális Heinz-Harald Frentzen párjaként ismertté vált felesége, valamint az egykori Benetton-dolgozók által ábrázolva – Michael Schumacher hőssé válásáról szól. Aki a történteket nem ismerve látja a filmet, aligha érzi át Damon Hill és a Williams álláspontját, ehelyett csak azt látja, hogy milyen küzdelmeken kellett átesnie a németnek, és azok milyen hatással voltak rá. Az érzelmekkel teli produktum műfaját a Netflix tehát aligha jogosan nevezi „dokumentumfilmnek”.

 

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