Katona lett a klasszis magyar úszónő – gépkarabély, vízhólyagok és határfeszegetés

A napjai reggeltől délutánig kiképzéssel teltek, benne jelentős elméleti oktatással is, ami után nem pihenni indult, hanem edzésre.

– Megterhelő volt, nem kellett altatni esténként – ismerte el. – A legnehezebb az egész napos koncentráció volt. Normálisan napi két edzésem lenne ebben az időszakban, de a kiképzés miatt csak egyre maradt lehetőség, azok viszont igen intenzív, kétórás foglalkozások voltak. Így telt minden nap, aztán reggel kezdődött elölről.

Senánszky szerint azonban éppen ez a kihívás adta az öt hét értékét: – Újfajta akadályokat küzdöttem le és olyan tudást szereztem, aminek korábban nem voltam birtokában. Katonasportolóként különösen fontos, hogy a kiképzés növeli a mentális állóképességet.

Dél-Korea 72 óra alatt

A katonai kiképzés Senánszky pályafutásának egy olyan szakaszába került, amikor már egyértelműen a klasszikus úszás élvez elsőbbséget. Bár uszonyos úszásban 19 világbajnoki címet és hat Világjátékok-aranyat gyűjtött, 2022 óta a medencés úszás a fő prioritása. Ez idén nyáron egészen extrém döntéshez vezetett.

Senánszky Petra a katonai kiképzés közben Fotó: MH Sportszázad

– Az uszonyosúszó-világbajnokságra is csak egyetlen versenynapra utaztam ki Dél-Koreába, mert nem akartam az elhúzódó akklimatizációval megzavarni a felkészülésemet a párizsi úszó Eb-re. Hetvenkét óra alatt megjártam Koreát oda-vissza. Ilyen messzire még soha nem utaztam úgy, hogy gyakorlatilag másnap már versenyeznem kellett.

Mindössze egy éjszakát töltött Dél-Koreá­ban, ennek ellenére megnyerte az 50 méteres számot, majd a mix uszonyos gyorsváltóval is világbajnoki címet szerzett. Aztán az augusz­tusi, párizsi úszó Európa-bajnokság Senánszky címvédőként mindössze négy századmásodperccel maradt le az 50 gyors döntőjéről.

– Ez az év nem arról szólt, hogy egyéni csúcsokat döntsek – hangsúlyozta. – Arra szántam 2026-ot, hogy kísérletezzek, új dolgokat tapasztaljak meg, amelyek hosszabb távon segíthetnek a fejlődésben.