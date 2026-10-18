Katona lett a klasszis magyar úszónő – gépkarabély, vízhólyagok és határfeszegetés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Sebesült bajtárs kimentése, fegyverkezelés, térképolvasás, vízhólyagos lábak, plusz még két óra kemény úszóedzés. Így teltek Senánszky Petra elmúlt hetei. A 19-szeres uszonyosúszó-világbajnok, hatszoros Világjátékok-győztes és úszásban kétszeres Európa-bajnok magyar klasszis elvégezte a Magyar Honvédség öthetes alapkiképzését. Ez is része volt a kísérletező évének, amely során Svédországban a háromszoros olimpiai bajnok Sarah Sjöström mellett is edzett.

Szalay Attila
2026. 10. 18. 5:05
Senánszky Petra: úszósapka helyett gépkarabély Forrás: MH Sportszázad

A napjai reggeltől délutánig kiképzéssel teltek, benne jelentős elméleti oktatással is, ami után nem pihenni indult, hanem edzésre.

– Megterhelő volt, nem kellett altatni esténként – ismerte el. – A legnehezebb az egész napos koncentráció volt. Normálisan napi két edzésem lenne ebben az időszakban, de a kiképzés miatt csak egyre maradt lehetőség, azok viszont igen intenzív, kétórás foglalkozások voltak. Így telt minden nap, aztán reggel kezdődött elölről. 

Senánszky szerint azonban éppen ez a kihívás adta az öt hét értékét: – Újfajta akadályokat küzdöttem le és olyan tudást szereztem, aminek korábban nem voltam birtokában. Katonasportolóként különösen fontos, hogy a kiképzés növeli a mentális állóképességet.

Dél-Korea 72 óra alatt

A katonai kiképzés Senánszky pályafutásának egy olyan szakaszába került, amikor már egyértelműen a klasszikus úszás élvez elsőbbséget. Bár uszonyos úszásban 19 világbajnoki címet és hat Világjátékok-aranyat gyűjtött, 2022 óta a medencés úszás a fő prioritása. Ez idén nyáron egészen extrém döntéshez vezetett.

Senánszky Petra a katonai kiképzés közben
Senánszky Petra a katonai kiképzés közben Fotó: MH Sportszázad

– Az uszonyosúszó-világbajnokságra is csak egyetlen versenynapra utaztam ki Dél-Koreába, mert nem akartam az elhúzódó akklimatizációval megzavarni a felkészülésemet a párizsi úszó Eb-re. Hetvenkét óra alatt megjártam Koreát oda-vissza. Ilyen messzire még soha nem utaztam úgy, hogy gyakorlatilag másnap már versenyeznem kellett.

Mindössze egy éjszakát töltött Dél-Koreá­ban, ennek ellenére megnyerte az 50 méteres számot, majd a mix uszonyos gyorsváltóval is világbajnoki címet szerzett. Aztán az augusz­tusi, párizsi úszó Európa-bajnokság Senánszky címvédőként mindössze négy századmásodperccel maradt le az 50 gyors döntőjéről.

– Ez az év nem arról szólt, hogy egyéni csúcsokat döntsek – hangsúlyozta. – Arra szántam 2026-ot, hogy kísérletezzek, új dolgokat tapasztaljak meg, amelyek hosszabb távon segíthetnek a fejlődésben.

Sarah Sjöström mellett

Ennek a kísérletezésnek volt része a két, svédekkel közös edzőtábor is.Senánszky északon nem akármilyen edzőpartner mellett dolgozhatott: többek között Sarah Sjöström, a háromszoros olimpiai bajnok svéd világklasszis is mellette is készült. 

– Itthon a sprinterek kicsit magányosak, mert nem vagyunk sokan, akik erre specializálódnak. Így nagyon jó volt a világ egyik legjobbjával dolgozni, belelátni, hogy Sjöström mit hogyan csinál – fogalmazott Senánszky.

Mindezt már a két nagy cél felé vezető út részeként kezeli: – Ezek nagyon fontos tapasztalatok voltak a jövő évi budapesti világbajnokság és a 2028-as Los Angeles-i olimpia felé vezető úton. 

Kik alkotják a Sportszázadot?

A Magyar Honvédség Sportszázadában élsportolók vállalhatnak katonai szolgálatot úgy, hogy közben folytathatják sportpályafutásukat. A rendszer lényege a kettős életpályamodell: a katonai feladatokat, az alapkiképzést és a szolgálatot igyekeznek összehangolni az edzőtáborokkal és a versenyekkel. A katonasportolóknak lehetőségük nyílik arra, hogy a karrierjük befejezése után a honvédségnél folytassák pályájukat. A legismertebb katonasportolók között találjuk többek között Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőrvívót, Varga Ádám olimpiai ezüstérmes kajakozót, Pupp Noémi és Fojt Sára olimpiai bronzérmes kajakozókat, Guzi Blanka világbajnok öttusázót, Özbas Szofi Európa-bajnok cselgáncsozót, valamint az úszók közül Ugrai Pannát, Márton Richárdot és immár Senánszky Petrát is.

 

magyar honvédségSenánszky PetraúszásSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekmocskos paraszt

„Mocskos paraszt”

Néző László avatarja

Ma is az egyik legnagyobb sértés, ha valakit büdös vagy mocskos parasztnak neveznek. Nyilván tudja ezt az a tiszás képviselőnő is, aki mocskos parasztozta az ellenzéket az ország házában.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu