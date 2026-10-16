Drámai helyzetben egy magyar sportcsapat, közel az összeomlás

A hétvégi, Szolnok elleni hazai mérkőzés a kialakult helyzet miatt a szokásosnál is nagyobb jelentőséget kaphat. Pojbics Szabolcs arra kérte a szurkolókat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a találkozón, és ezzel is mutassák meg, mennyire fontos számukra a soproni férfi kosárlabda. A klubvezető szerint a nagy létszámú közönség ezúttal demonstratív erővel is bírhat: üzenetet küldhet arról, hogy a városnak és a szurkolóknak szükségük van erre a csapatra. „Most mindenkinek a kettőzött segítségére van szükségünk” – fogalmazott.

A klub arra is kéri a drukkereket, hogy a szokottnál korábban és lehetőség szerint feketében érkezzenek a mérkőzésre.

A találkozóig hátralévő időben az SKC saját felületein ígér további tájékoztatást a tervekről és a mérkőzéssel kapcsolatos részletekről.