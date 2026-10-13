Visszautasította a grúz állampolgárságot a magyar olimpiai bajnok vízilabdázó
Az olimpiai és világbajnok Varga Dénesnek Grúzia azt is felajánlotta, hogy állampolgárságot ad neki. Varga ebből nem kért, ellenben munkájával segíti az ottani vízilabdafejlesztést. Tornát szervez, sőt, a grúz bajnokságban is játszott, ahol aranyérmes lett. Varga Dénessel a vlv.hu készített interjút.
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