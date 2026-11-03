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Gulácsi már készülhet a büntetőre? Luis Enrique meglepő jóslata a Villarreal–PSG BL-meccs előtt

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Gulácsi Péter csapata, a Villarreal kedd este a címvédő PSG ellen folytatja BL-szereplését. Luis Enrique csapata legutóbbi kilenc meccsét, köztük idénybeli mindhárom BL-találkozóját megnyerte, de a párizsiak vezetőedzője így is óvatos. Gulácsi már hatodszor védhet a PSG ellen a Bajnokok Ligájában, a korábbi öt találkozón összesen nég büntetőt ítéltek a csapata ellen a párizsiak javára.

Koczó Dávid
2026. 11. 03. 7:57
Gulácsi már készülhet a büntetőre? Luis Enrique meglepő jóslata a Villarreal–PSG BL-meccs előtt
Gulácsi Péter és a Villarreal bravúrra készül a BL-címvédő PSG ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Miguel Fernandez

– Aki azt gondolja, hogy a korábbi eredményeink segítenek az újabb győzelem elérésében, az nagy hibát követ el. A Villarreal a Liverpool ellen nagyon jól játszott, és többet érdemelt volna – figyelmeztetett a PSG vezetőedzője, aki kollégája, Inigo Pérez jövőjéről jóslatba is bocsátkozott.

A Villarreal elemzésekor olyan csapatot látok, amely még egy projekt elején jár, de biztató jeleket látok. Inigo Pérez nagyon jó edző, szép éveket fog eltölteni itt.

Maga Inigo Pérez tökéletesként jellemezte Luis Enrique munkáját. A Villarreal edzője tisztában van vele, hogy a PSG a találkozó esélyese, de bátorságra ösztökéli játékosait.

– Tisztában kell lennünk az ellenfél erősségeivel, de a saját minőségünkről sem szabad elfeledkeznünk Ha megérzik a félelmet, könyörtelenül le fognak csapni.

Gulácsi védett már büntetőt a PSG ellen

Miközben csapata sosem találkozott még a PSG-vel, Gulácsi Péter éppen a párizsiak ellen védett a legtöbb alkalommal a Bajnokok Ligájában. A korábbi öt találkozón a magyar kapus az RB Leipzig kapujában állt.

Gulácsi mérlege a PSG ellen:

  • egy győzelem
  • egy döntetlen 
  • három vereség

Ahhoz a bizonyos 2-1-es győzelemhez Gulácsi Péter büntető hárításával járult hozzá, Ángel di María lövését védte. Messze nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy Gulácsi ellen tizenegyest lőhetett a párizsi csapat: Neymar és Lionel Messi bevette a kapuját – az argentin panenkázott –, Kylian Mbappé viszont hibázott Gulácsival szemben, kapu fölé lőtt a mészpontról.

A keddi BL-program

  • Galatasaray–Stuttgart 18.45
  • Sahtar Doneck–Sporting 18.45
  • Villarreal–PSG 21.00
  • Atlético Madrid–Bayern München 21.00
  • Bodö/Glimt–Lille 21.00
  • Barcelona–Aston Villa 21.00
  • Feyenoord–Inter 21.00
  • LASK–Slovan Bratislava 21.00
  • Manchester United–AS Roma 21.00

 

Gulácsi PéterPSGBajnokok LigájaLuis EnriqueVillarrealSzóljon hozzá!

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