Gulácsi már készülhet a büntetőre? Luis Enrique meglepő jóslata a Villarreal–PSG BL-meccs előtt

– Aki azt gondolja, hogy a korábbi eredményeink segítenek az újabb győzelem elérésében, az nagy hibát követ el. A Villarreal a Liverpool ellen nagyon jól játszott, és többet érdemelt volna – figyelmeztetett a PSG vezetőedzője, aki kollégája, Inigo Pérez jövőjéről jóslatba is bocsátkozott.

A Villarreal elemzésekor olyan csapatot látok, amely még egy projekt elején jár, de biztató jeleket látok. Inigo Pérez nagyon jó edző, szép éveket fog eltölteni itt.

Maga Inigo Pérez tökéletesként jellemezte Luis Enrique munkáját. A Villarreal edzője tisztában van vele, hogy a PSG a találkozó esélyese, de bátorságra ösztökéli játékosait.

– Tisztában kell lennünk az ellenfél erősségeivel, de a saját minőségünkről sem szabad elfeledkeznünk Ha megérzik a félelmet, könyörtelenül le fognak csapni.

Gulácsi védett már büntetőt a PSG ellen

Miközben csapata sosem találkozott még a PSG-vel, Gulácsi Péter éppen a párizsiak ellen védett a legtöbb alkalommal a Bajnokok Ligájában. A korábbi öt találkozón a magyar kapus az RB Leipzig kapujában állt.