Világhírnév vagy eltűnés – mi lett a magyar ifjúsági olimpiai bajnokokkal?

A kajakos Mozgi Milán ezüst-, az úszó Zámbó Balázs és Szabó Norbert bronzérem után vágott neki a következő szintnek, de az a léc már túl magasnak bizonyult. Mozgi ugyan a négyes tagjaként Európa-bajnok lett, aztán négyéves eltiltást kapott doppingvétség miatt, és már nem tért vissza. A londoni olimpián tartalékként szerepelt Zámbó jelenleg a magyar úszók videóelemzőjeként dolgozik, és Szabó sem volt sokáig aktív a medencében az ifjúsági sikerei után.

Eltűnt magyar atléták

Halászon kívül másik nyolc magyar atléta zárt a legjobb háromban a fiatalok viadalán, ám Bácskay Zsófia, Bajnok Eszter, Endrész Klaudia, Scmölz Márk Xavér, Töreki Balázs és Váradi Krisztina sem indult el világeseményen felnőttként. Sőt, a nemzetközi szövetség adatbázisa alapján a Szingapúrban ezüstérmes diszkoszvető Váradi az egyetlen, aki a legutóbbi években bármilyen hivatalos versenyen elindult – a többiek nagyrészt polgári karrierre váltottak.

Halász Bence 12 éve ezüstérmes lett az ifjúsági olimpián. Fotó: Mirkó István

A vívóktól a kardozó Záhonyi Petra, a dzsúdósoktól Batizi Barbara, míg az ökölvívóktól Könnyű Richárd tűnt nagy ígéretnek, ám ezek a YOG-dobogósok sem brillíroztak felnőttként világszinten. Záhonyi idehaza továbbra is a női kard élmezőnyében van, de korábban éveket hagyott ki, amíg PhD-fokozatot szerzett vegyészmérnökként. Batizi nem sokkal az ifjúsági olimpián nyert ezüstje után visszavonult, és civil pályán folytatta az életét. Könnyű a nankingi bronzérme után még évekig súlycsoportja egyik legjobb magyar bokszolója volt, a közelmúltban azonban már nélküle zajlanak a legrangosabb versenyek.

Kapás Boglárka, Késely Ajna, Balázs Krisztián és Rabb Krisztián. Négy olyan, eddig nem említett sportoló, aki több éremnek is örülhetett ifjúsági olimpián, majd később a felnőttek közt is számtalanszor büszkévé tette Magyarországot. Bízzunk abban, hogy a Dakarban induló 28 magyar tehetség a jövőben hozzájuk, vagy akár Tótkához vagy Milákhoz hasonló sportolói karriert fut majd be.