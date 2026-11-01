Világhírnév vagy eltűnés – mi lett a magyar ifjúsági olimpiai bajnokokkal?

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Szombaton a megnyitóval hivatalosan is elkezdődött: nyolc év szünet után újból sor kerül az ifjúsági nyári olimpiai játékokra. A dakari viadalt négy éve elhalasztották, így pórul járt egy generáció, most azonban nincs akadálya, hogy két héten keresztül, 25 sportág 153 versenyszámában megküzdjenek egymással a világ legtehetségesebb fiataljai – először Afrikában. Magyarországot 28 versenyző képviseli, és idén is várhatóak érmes helyezések. Ám több magyar példa is akad arra, hogy az ifjúsági olimpia során elért siker nem feltétlenül jelent a felnőttek között is fényes jövőt.

Wiszt Péter
2026. 11. 01. 5:00
Világhírnév vagy eltűnés – mi lett a magyar ifjúsági olimpiai bajnokokkal?
Esztergályos Patrik 2014-ben nyert ifjúsági nyári olimpiát Fotó: Nemzeti Sport/Földi D. Attila
Tótka Sándor 11 éven belül az ifik és a felnőttek között is olimpiai bajnok lett
Tótka Sándor 11 éven belül az ifik és a felnőttek között is olimpiai bajnok lett. Fotó: AFP/Luis Acosta

A médiában is ismert lett az új vívóedző, Esztergályos Patrik

A 2014-ben YOG-arany- és ezüstérmes Esztergályos Patrik még juniorként is klasszis párbajtőröző volt, ám ezután inkább a média világában folytatta karrierjét. Részben annak hatására, hogy a nankingi sikere után megnőtt a népszerűsége, és ötvenezer kínai követője is lett a közösségi oldalain. Később műsorvezetőként, rádiós hírszerkesztőként és influenszerként is dolgozott, a TV2-n pedig az Exatlon Hungary két évadában is szerepelt. – Mérlegre került, hogy az influenszermunkában egy rövid kampánnyal, mondjuk három poszttal annyi pénzt keresek, mint a vívással hat hónap alatt. Ez az én döntésem, így bár maximálisan tisztelem azokat, akik minden hullámvölgyben kitartanak a sport mellett, az életem ilyen irányt vett – mondta pályaváltásáról Esztergályos, akinek a napokban születik meg első fia. A pásttól sem szakadt el teljesen, pár hete a BVSC-nél lett kezdők vívóedzője. Korábban Ázsiában is edzett már gyermekeket, akikkel rendre hamar megtalálja a közös hangot.

Sérülés is hátráltatott

Ami az ezüst- és bronzérmeseket illeti, további kilenc sportágban volt eddig magyar dobogós ifjúsági nyári olimpián, és közülük az öttusázó Gulyás Michelle, a kalapácsvető Halász Bence és a cselgáncsozó Tóth Krisztián élte át ezt később a felnőttek közt is. Mellettük Földházi Zsófia (öttusa), Péni István (sportlövészet) és Vadnai Jonatán (vitorlázás) azok, akik vb-címet szereztek, ám akadnak olyan exérmesek, akik sosem kerültek be a világelitbe saját sportágukban. Páran balszerencsések voltak, mint például a birkózó Szél Anna és a tornász Kardos Botond, akiknek sérülések törték ketté reményteli, azóta már lezárt pályafutásukat. Mások viszont egészségesen sem tudták nemzetközi felnőttsikerekre váltani azt, hogy anno korosztályuk legjobbjai közé tartoztak.

A kajakos Mozgi Milán ezüst-, az úszó Zámbó Balázs és Szabó Norbert bronzérem után vágott neki a következő szintnek, de az a léc már túl magasnak bizonyult. Mozgi ugyan a négyes tagjaként Európa-bajnok lett, aztán négyéves eltiltást kapott doppingvétség miatt, és már nem tért vissza. A londoni olimpián tartalékként szerepelt Zámbó jelenleg a magyar úszók videóelemzőjeként dolgozik, és Szabó sem volt sokáig aktív a medencében az ifjúsági sikerei után.

Eltűnt magyar atléták

Halászon kívül másik nyolc magyar atléta zárt a legjobb háromban a fiatalok viadalán, ám Bácskay Zsófia, Bajnok Eszter, Endrész Klaudia, Scmölz Márk Xavér, Töreki Balázs és Váradi Krisztina sem indult el világeseményen felnőttként. Sőt, a nemzetközi szövetség adatbázisa alapján a Szingapúrban ezüstérmes diszkoszvető Váradi az egyetlen, aki a legutóbbi években bármilyen hivatalos versenyen elindult – a többiek nagyrészt polgári karrierre váltottak.

Halász Bence 12 éve ezüstérmes lett az ifjúsági olimpián
Halász Bence 12 éve ezüstérmes lett az ifjúsági olimpián. Fotó: Mirkó István

A vívóktól a kardozó Záhonyi Petra, a dzsúdósoktól Batizi Barbara, míg az ökölvívóktól Könnyű Richárd tűnt nagy ígéretnek, ám ezek a YOG-dobogósok sem brillíroztak felnőttként világszinten. Záhonyi idehaza továbbra is a női kard élmezőnyében van, de korábban éveket hagyott ki, amíg PhD-fokozatot szerzett vegyészmérnökként. Batizi nem sokkal az ifjúsági olimpián nyert ezüstje után visszavonult, és civil pályán folytatta az életét. Könnyű a nankingi bronzérme után még évekig súlycsoportja egyik legjobb magyar bokszolója volt, a közelmúltban azonban már nélküle zajlanak a legrangosabb versenyek.

Kapás Boglárka, Késely Ajna, Balázs Krisztián és Rabb Krisztián. Négy olyan, eddig nem említett sportoló, aki több éremnek is örülhetett ifjúsági olimpián, majd később a felnőttek közt is számtalanszor büszkévé tette Magyarországot. Bízzunk abban, hogy a Dakarban induló 28 magyar tehetség a jövőben hozzájuk, vagy akár Tótkához vagy Milákhoz hasonló sportolói karriert fut majd be.

Két ifjúsági olimpiai úszóbajnokunk máshol sikeres

  • Berecz Blanka Buenos Airesben 200 pillangón nyert, a számban utána juniorként Eb- és vb-érmes is lett. A még mindig csak 24 éves sportoló a közelmúltban főleg Amerikában ért el eredményeket, méghozzá a Rutgers Egyetem versenyzőjeként.
  • Grátz Benjámin 200 vegyesen arany-, 200 pillangón ezüstérmes volt a 2014-es YOG-n. 2019-ig több felnőtt-világeseményen is részt vett, de egyszer sem jutott döntőbe. Manapság a szeniorok közt szerepel, ott már Európa-bajnoki címekkel is büszkélkedhet.
  • Kiss Ádám nyolc éve ért fel a csúcsra kajakegyesben. A juniorok és az U23-asok közt még a magyar élmezőnyben tudott maradni, a hazai szinten is erős szakágban azonban felnőttként nem magaslott ki, a Vasas tagjaként egyetlen válogatóról sem jutott ki világversenyre.

 

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