Világhírnév vagy eltűnés – mi lett a magyar ifjúsági olimpiai bajnokokkal?

A médiában is ismert lett az új vívóedző, Esztergályos Patrik
A 2014-ben YOG-arany- és ezüstérmes Esztergályos Patrik még juniorként is klasszis párbajtőröző volt, ám ezután inkább a média világában folytatta karrierjét. Részben annak hatására, hogy a nankingi sikere után megnőtt a népszerűsége, és ötvenezer kínai követője is lett a közösségi oldalain. Később műsorvezetőként, rádiós hírszerkesztőként és influenszerként is dolgozott, a TV2-n pedig az Exatlon Hungary két évadában is szerepelt. – Mérlegre került, hogy az influenszermunkában egy rövid kampánnyal, mondjuk három poszttal annyi pénzt keresek, mint a vívással hat hónap alatt. Ez az én döntésem, így bár maximálisan tisztelem azokat, akik minden hullámvölgyben kitartanak a sport mellett, az életem ilyen irányt vett – mondta pályaváltásáról Esztergályos, akinek a napokban születik meg első fia. A pásttól sem szakadt el teljesen, pár hete a BVSC-nél lett kezdők vívóedzője. Korábban Ázsiában is edzett már gyermekeket, akikkel rendre hamar megtalálja a közös hangot.
Sérülés is hátráltatott
Ami az ezüst- és bronzérmeseket illeti, további kilenc sportágban volt eddig magyar dobogós ifjúsági nyári olimpián, és közülük az öttusázó Gulyás Michelle, a kalapácsvető Halász Bence és a cselgáncsozó Tóth Krisztián élte át ezt később a felnőttek közt is. Mellettük Földházi Zsófia (öttusa), Péni István (sportlövészet) és Vadnai Jonatán (vitorlázás) azok, akik vb-címet szereztek, ám akadnak olyan exérmesek, akik sosem kerültek be a világelitbe saját sportágukban. Páran balszerencsések voltak, mint például a birkózó Szél Anna és a tornász Kardos Botond, akiknek sérülések törték ketté reményteli, azóta már lezárt pályafutásukat. Mások viszont egészségesen sem tudták nemzetközi felnőttsikerekre váltani azt, hogy anno korosztályuk legjobbjai közé tartoztak.