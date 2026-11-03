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Börtön is fenyegetheti a halálos ütközést előidéző kapust, aki egy magyart szorított ki

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A spanyol rendőrség emberölési ügyekkel foglalkozó csoportja vizsgálja Jesús de Miguel halálának körülményeit. A Tenerife harmincéves labdarúgója hétfőn az FC Andorra kapusával, Jesús Owonóval ütközött, majd kedden elhunyt. A nyomozás eredményétől függően a tragédiának akár büntetőjogi következményei is lehetnek. Owono úgy lett az FC Andorra kezdő kapusa, hogy az előző idényben a magyar válogatott Yaakobishvili Áront szorította ki a csapatból.

Szalay Attila
2026. 11. 03. 16:03
Börtön is fenyegetheti a halálos ütközést előidéző kapust, aki egy magyart szorított ki
Jesús de Miguelt gyászolják Spanyolországban Fotó: ANDRES GUTIERREZ Forrás: ANADOLU

A spanyol sajtó szerint Owono rendkívül megviselt a történtek miatt, és a tragédiát követően a közösségi oldalait is elérhetetlenné tette. Az Andorra részéről hangsúlyozták, hogy a kapusnak nem állt szándékában sérülést okozni ellenfelének.

Magyar válogatott kapust szorított ki Jesús Owono

A 25 éves, egyenlítői-guineai válogatott Jesús Owono korábban a Deportivo Alavés futballistája volt, amellyel a spanyol élvonalban is bemutatkozott. A 2025–2026-os idényre kölcsönben került az FC Andorrához, ahol a Barcelona magyar kapusával, Yaakobishvili Áronnal kellett megküzdenie a kezdőcsapatba kerülésért.

A párharc eleinte egyértelműen a magyar játékos javára dőlt el. Yaakobishvili élvezte Ibai Gómez vezetőedző bizalmát, és az első tíz bajnokiból nyolcon ő védett. Októberben a Granada ellen az Andorra vele a kapuban hozta le először kapott gól nélkül a mérkőzését, az AS spanyol sportlap pedig külön cikkben méltatta teljesítményét.

Nemrég még a magyar válogatott Yaakobishvili Áron volt az FC Andorra kezdő kapusa
Nemrég még a magyar válogatott Yaakobishvili Áron volt az FC Andorra kezdő kapusa Fotó: MARTIN SILVA COSENTINO / NurPhoto

A folytatásban azonban megtorpant a csapat. A magyar kapus kilenc bajnokin tizenhárom gólt kapott, ebből hetet az utolsó három mérkőzésén. A Málaga elleni 4-1-es vereség után Ibai Gómez változtatásra szánta el magát, és lehetőséget adott Owonónak. Az egyenlítői-guineai kapus a Cádiz elleni gól nélküli döntetlennel, majd a Huesca elleni 2-2 során nyújtott teljesítményével is igyekezett meghálálni a bizalmat.

A végleges fordulat 2026. február 22-én következett be. Az Andorra akkor már Carles Manso irányításával négy bajnoki óta nyeretlen volt, ráadásul sorozatban három vereséget szenvedett el Yaakobishvilivel a kapuban. Az edző a Real Zaragoza ellen Owonónak szavazott bizalmat, az Andorra 2-1-re megnyerte a mérkőzést. A szezon hátralévő bajnokijain már végig ő védett, miközben az Andorra a kiesés elleni küzdelemből a feljutásért zajló verseny közelébe kapaszkodott.

Yaakobishvili végül 21 mérkőzésen lépett pályára az idény során, de elveszítette a kezdőcsapatban elfoglalt helyét. A magyar válogatottban júniusban bemutatkozó tehetség nyáron ismét klubot váltott: a Barcelona az Almeríának adta kölcsön. Owono eközben végleg az Andorra játékosa lett, és a kezdő maradt, mígnem most bekövetkezett Jesús de Miguel tragikus halála. 

gyásznyomozásYaakobishvili ÁronSzóljon hozzá!

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