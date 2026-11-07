Marco Rossi korábban alibizéssel kritizálta, és nem beszél róla, de ő újra válogatott lenne

Rossi a hat gól ellenére sem akart beszélni róla

A magyar válogatott novemberi kerethirdetésén ismét előkerült Németh András neve, hiszen most a Puskás Akadémiában végre újra jó formának örvend. Rossit külön megkérdezték, miért nem számít rá, ám a szövetségi kapitány kissé hűvösen reagált.

– Nem beszélek olyan játékosokról, akiket nem hívtam meg. Azokról szeretnék beszélni, akiket meghívtam: Szendrei Ákos például egy góllal van elmaradva tőle a góllövőlistán, ez csak egy érv, azt hiszem, mindent elmondtam – válaszolta Rossi az M4 Sport beszámolója szerint.

A válogatott november 14-én Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja a Nemzetek Ligájában, Németh nélkül.