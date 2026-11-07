Marco Rossi korábban alibizéssel kritizálta, és nem beszél róla, de ő újra válogatott lenne

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Németh András végre lövi a gólokat a Puskás Akadémiában, és három év után szeretne visszatérni a magyar labdarúgó-válogatottba. A 23 éves csatár jelenleg az NB I egyik gólkirályjelöltje, de Marco Rossi továbbra sem számol vele. A szövetségi kapitány korábban keményen bírálta Németh András hozzáállását, sőt, alibizéssel is vádolta, a legutóbbi kerethirdetésen pedig még beszélni sem nagyon akart róla. A támadó azonban nem tett le a válogatottságról.

Szalay Attila
2026. 11. 07. 13:36
Marco Rossi korábban alibizéssel kritizálta, és nem beszél róla, de ő újra válogatott lenne
Németh András újra válogatott lenne Fotó: BRUNO FAHY Forrás: BELGA MAG

Rossi a hat gól ellenére sem akart beszélni róla

A magyar válogatott novemberi kerethirdetésén ismét előkerült Németh András neve, hiszen most a Puskás Akadémiában végre újra jó formának örvend. Rossit külön megkérdezték, miért nem számít rá, ám a szövetségi kapitány kissé hűvösen reagált.

– Nem beszélek olyan játékosokról, akiket nem hívtam meg. Azokról szeretnék beszélni, akiket meghívtam: Szendrei Ákos például egy góllal van elmaradva tőle a góllövőlistán, ez csak egy érv, azt hiszem, mindent elmondtam – válaszolta Rossi az M4 Sport beszámolója szerint.

A válogatott november 14-én Georgia vendégeként lép pályára, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja a Nemzetek Ligájában, Németh nélkül.

 

magyar labdarúgó–válogatottMarco RossiNémeth AndrásSzóljon hozzá!

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