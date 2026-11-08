Szoboszlai miatt vitatkoznak Liverpoolban, hamarosan megérkezik a válasz

Kerkez Milos helye megkérdőjelezhetetlen a liverpooli újságíróknál

Miközben Szoboszlai Dominik szerepeltetése megosztja a Liverpool Echo szakíróit, Kerkez Milos esetében teljes az egyetértés. Mind a négyen a magyar válogatott balhátvédet jelölnék a kezdőcsapatba Kosztasz Cimikasz helyett.

Kerkez a Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen csak csereként kapott lehetőséget, a 76. percben váltotta görög posztriválisát. Az angol szakírók szerint azonban a Crystal Palace ellen ismét neki kellene elfoglalnia a védelem bal oldalát.