Szoboszlai miatt vitatkoznak Liverpoolban, hamarosan megérkezik a válasz

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Szoboszlai Dominik helye a Liverpool kezdőcsapatában vitát robbantott ki a Crystal Palace elleni vasárnapi bajnoki mérkőzés előtt Angliában. A Liverpool Echo négy szakírója közül hárman is kihagynák a magyar válogatott csapatkapitányát a kezdőből, miután a Fenerbahce ellen szerintük nem nyújtott meggyőző teljesítményt. Kerkez Milos megítélése egészen más: a magyar balhátvédet valamennyi újságíró a kezdő tizenegybe jelölte.

Szalay Attila
2026. 11. 08. 12:46
Szoboszlai miatt vitatkoznak Liverpoolban, hamarosan megérkezik a válasz
Szoboszlairól vitatkoztak Liverpoolban Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN Forrás: ANADOLU

Kerkez Milos helye megkérdőjelezhetetlen a liverpooli újságíróknál

Miközben Szoboszlai Dominik szerepeltetése megosztja a Liverpool Echo szakíróit, Kerkez Milos esetében teljes az egyetértés. Mind a négyen a magyar válogatott balhátvédet jelölnék a kezdőcsapatba Kosztasz Cimikasz helyett.

Kerkez a Fenerbahce elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen csak csereként kapott lehetőséget, a 76. percben váltotta görög posztriválisát. Az angol szakírók szerint azonban a Crystal Palace ellen ismét neki kellene elfoglalnia a védelem bal oldalát.

A védelem összeállításában egyébként sincs vita a négy újságíró között: valamennyien Ronald Araujót, Jérémy Jacquet-t, Virgil van Dijkot és Kerkez Milost szerepeltetnék Alisson Becker előtt.

A Crystal Palace–Liverpool mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a londoni Selhurst Parkban, így hamarosan megérkezik a hivatalos válasz, hogy Szoboszlai, illetve Kerkez kezdő lesz-e.

Szoboszlai DominikKerkez MilosLiverpool FCSzóljon hozzá!

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