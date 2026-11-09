Kínában a harmadik hely is tragédia, mindegy, mit mond a magyar szövetségi kapitány

– Pedig Kína szövetségi kapitányaként akár Budapesten a magyar válogatott ellen vívhatna egy világbajnoki mérkőzést jövő decemberben.

– Ez nagyon is csábító, szakmai szemmel kiváló lehetőség, de az még bő egy év, és magánéleti oldalról kicsit ódzkodom tőle. Amikor kimentem Kínába, volt rajtam kívül egy-két európai szakember a csapatnál, mostanra viszont egyedül maradtam, és elég nehezen bírom a kinti életet. A válogatottnál van mellettem egy angol–kínai tolmács, aki segít, de amikor nem kézilabdapályán vagyok, akkor alig tudok valakivel kommunikálni, pláne mert szinte senki nem beszél angolul. Plusz a kulturális jegyeket is lehet érezni: szinte mindenki nagyon zárkózott és szégyenlős, és még a stábtagokkal és a játékosokkal is nehéz megfelelő kapcsolatot kialakítani. Amikor a folyosón egymással szemben sétálunk, inkább lesütik a szemüket, és megpróbálnak úgy tenni, mintha ott sem lennének. Az a viselkedés érződik rajtuk, hogy ők csak azért születtek meg, hogy csendben dolgozzanak és tűrjenek. Ezt az évtizedek-évszázadok óta látott hozzáállást pedig szinte lehetetlen megváltoztatni, ahogyan a magyar kultúrát is feleslegesnek érzem összehasonlítani a skandinávval, ha már kézilabdáról beszélünk. Elvégre máshogy szocializálódtak az emberek az egyes helyeken.

– A kínai konyha legalább elnyerte a tetszését?

– Nem, sőt azzal talán még nehezebb szembesülni. Egyrészt nagyon szeretem a magyar gasztronómiát, másrészt nem igazán vagyok nyitott másra, főleg az egzotikusabbra. A helyi büfékben sokszor meg sem bírom kóstolni az ételeket, miután megcsapják az orromat az illataik, pedig nem tartom magam finnyásnak. Persze, így is megoldom, vittem ki magammal Magyarországról fűszereket, és olyan boltokat keresek, ahol itthon is elérhető élelmiszereket is könnyű találni. Ez Pekingben egyszerűbb, mert ott van európai negyed olcsó árakkal, vidéken viszont már extra kihívást jelent. Bár a fővároson belül is olyan hatalmasak a távolságok, hogy ott sem könnyű eljutni egyik pontból a másikba. Legközelebb a karácsonyi ünnepekre tudok hazautazni, akkor majd ismét tudok csakugyan finom ételeket enni.