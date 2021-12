Pásztor Erzsi megszólalt Csűrös Karola haláláról: szívszorító, amit mondott

Pásztor Erzsi telefonon is sokat beszélgetett az elhunyt színésznővel, aki a férje halála óta teljesen magába fordult.

Önmagát bezárta, ezzel a betegséggel élt együtt, a depresszióval, amit talán nem is akart legyőzni. A lába is fájt, járt hozzá gyógytornász… Őszintén szólva, nem lelkesedett semmiért. Neki az Ádám volt az élete. Volt olyan időszak, amikor külön voltak, de visszafogadta, és utána is rajongva imádta Ádámot.