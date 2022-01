Exkluzív részletek derültek ki Tóth Vera esküvőjéről

Elmondta, hogy párjával imádják a jó zenét, ezért biztosan több énekes is fellép majd a lagziban. Ezenkívül egy DJ is gondoskodik majd a jó hangulatról és biztos abban, hogy mulatós dalok is bekerülnek a repertoárjába, mivel imád mulatni – írja az Origó.

Pauli Zoli gasztroszakemberként tevékenykedik, így nem is lehet kérdés, hogy az asztalokat roskadásig megpakolják majd jobbnál jobb ételekkel és persze italokkal, többek között a Vera nevét viselő Gyémánt borválogatás darabjaival. Ahogy az énekesnő fogalmazott, egy igazi hedonista esküvő jelenik meg a lelki szemei előtt, ami egy óriási baráti partiba csap majd át az est egy pontján.

Borítókép: Tóth Vera énekel Dés László Kossuth-díjas előadóművész, dzsesszzenész, zeneszerző koncertjén a 12. Ördögkatlan fesztivál harmadik napján Villánykövesden 2019. augusztus 1-jén (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)