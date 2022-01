Így őriznék meg Kóbor János és az Omega emlékét

Szörnyű éveket tudhat maga mögött a legendás Omega együttes. A tragédiák sora Benkő László halálával kezdődött, majd Mihály Tamás és Kóbor János elvesztésével pecsételődött meg az Omega sorsa. December elején egy korszak zárult le, amikor a legendás énekes végleg eltávozott közülünk. A zenekart több művész is felkereste azzal a felajánlással, hogy pár kivételes alkotásban őrizzék tovább az Omega emlékét. Ezen művészek egyike Túri Török Tibor, aki a banda minden tagjáról féldomborművet készített. A Bors már bemutatott párat a műalkotásokból, de azóta elkészült a zenekar többi tagjának domborműve is, sőt kiderült, hogy Budapesten egy Omega-múzeumot is szeretnének létrehozni – olvasható a Ripost.hu cikkében.

Erről már Németh Nyiba Sándor költő, olimpikon beszélt, akik az Omega menedzsmentjével együtt tervezik a féldomborművek kiállításának eseményét.

Fontos tudni, hogy nem csak szobrok készülnek. Festményeket is csinálnak az omegásokról. Trunkos Andrással közös munkába vágtunk, vele beszéltük meg, hogy mi legyen a féldomborművek és a festmények sorsa. Szóba került, hogy Budapesten, egy Ome­ga-múzeumba helyezzük el őket, de egy múzeum létrehozása sajnos nem tíz perc. Abban viszont biztosak vagyunk, hogy a Krúdy Gyula Irodalmi Kör részvételével avatják majd fel az összes Kóborékról készült művet

– nyilatkozta a költő, aki múzeum híján már előállt egy másik megoldással is.

Mivel még kérdéses, mikor, és egyáltalán hol készül el az Omega-múzeum, ezért szeretnénk ezeket a festményeket, szobrászműveket a Magyar Rocklegendák Vándorkiállításának berkein belül elsőként bemutatni.

A múzeumról Trunkos Andrást, a zenekar me­nedzserét is megkérdezte a Bors.

Valóban tervben van, de nyilvánvalóan az ingatlanvásárlás az egy vagyonba kerül. Az ötlet még kezdetleges, de mindenképp szeretnénk, hogy méltó helyen foglaljanak helyet ezek a domborművek

– nyilatkozta a zenész.

Benkő Laci fia is tiszteleg

Az Omega billentyűséről készült féldomborművet Benkő Balázs más helyen képzeli el.

Egy ilyen ajándékot az ember nem utasíthat vissza, ezért arra gondoltunk, hogy Tibor alkotása a zamárdi házunk kerítésén kapna helyet. Úgy tervezzük, hogy a rajongók által ültetett fa és a ház előtt álló két zongora társaságában kerül majd felavatásra egy édesapám születésnapjához közeli időpontban

– mesélte korábban a Borsnak Benkő László fia.

