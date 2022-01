Szeretné megtalálni az igazit a TV2 sztárja

Nagy Réka nevét egy ország megjegyezte, miután megmutatta magát a Dancing with the Stars műsorában Hegyes Berci oldalán. Azóta a szőke szépség karrierje szárnyal, most az Exatlon All Star évadában kapott szerepet a műsor riportereként. A Ripost7-nek pedig az új feladatáról, karrierjéről, terveiről és a magánéletéről mesélt - olvasható a Ripost cikkében.

Több televíziós produkcióban is láthatták már a nézők, de a nagyközönség előtt a Dancing with the Stars-ban mutatkozott be talán igazán. Akkor úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha megismernék az igazi arcát, és nem csak a külső alapján ítélnék meg. Hogy érzi, ez sikerült?

N.R.: „A Dancing with the Stars adott egy olyan lendületet, ami miatt vállaltam az Exatlont. Olyan ismeretlen falakat és gátakat döntött le, melyek sok mindenben blokkoltak engem. Egy óriási belső utazás volt számomra, sok olyan dolgot vállaltam, amit nem is gondoltak volna a nézők rólam. Az emberek általában másként látnak, mint amilyen valójában vagyok. A Dancingben esélyt kaptam arra, hogy megmutassam magam, és már nem csak a külsőm alapján ítélnek meg. Emiatt voltak harcaim az életem során. Nem kevés… Meg kellett, hogy erősödjek, hogy egy ponton túl már ne sérüljek. Ki kell emelnem Hegyes Bercit, mert ő fontos szerepet játszott abban, hogy lelkileg eléggé erős legyek és ledönthessem a sztereotípiákat. Berci és a műsor szerkesztői biztattak arra, hogy merjem megmutatni magamat.”

Mindig is a televízió képernyőjén képzelte el magát?

N.R: „Annak idején én pszichológiát szerettem volna tanulni, gimnáziumban az fogalmazódott meg bennem. Egészen pontosan sportpszichológiát. Aztán derült égből villámcsapásként jött az életembe a Topmodell, amit megnyertem. Itt szerettem bele igazán a média világába, aztán az élet is úgy hozta, hogy a tanulmányaimat is ilyen irányba folytatom. Mindig szerettem emberekkel dolgozni, és adni valamit a nézőknek, szeretem azt, hogy általam jobban megismerhetnek egy-egy személyt. A televíziózás mellett pedig van még egy nagy szerelmem: az egészséges táplálkozás. Ez a modellkedés vonzata főként, de engem inkább az anatómia része érdekel, hogy mi és milyen hatással van a szervezetünkre. Hogyan tudjuk például lassítani az öregedést. Ebből szeretnék összegyúrni valamit, tippeket, tanácsokat arról, ami nekem bevált.”

Azt ki lehet jelenteni, hogy a karriere szárnyal. Mi a helyzet a magánéletében?

N.R.: „Nagyon szeretem, ami most jelenleg az életemben történik, de ha az elkövetkezendő öt évet nézzük, akkor remélem, ha még nem is férjnél, de a közelében leszek. Nagyon a közelében szeretnék már lenni, mert eddig sok csalódást ért… Ha megtalálom az igazit, és a sors is úgy hozza, akkor természetesen gyerekeket is szeretnék. Emellett a saját brandemet építjük, ami az egészséges életmódhoz kapcsolódik, szeretném, hogy az emberek tudjanak hozzám fordulni segítségért ezzel kapcsolatban. Persze ez a televíziózás mellett, mert az egy örök szerelem.”

A teljes interjút a Ripost7 legújabb számában lehet elolvasni!

Borítókép: Nagy Réka a Dancing with the stars második évadának gálaestjén (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)