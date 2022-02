Visszatér a magyar mozikba minden idők egyik legjobb filmje

Michael Cimino kultuszfilmmé vált alkotása a megjelenésének negyvenedik évfordulója alkalmából teljes körű digitális restauráláson esett át, amelynek köszönhetően minden korábbinál tisztábban követhetjük nyomon a háború megrázó képeit, Michael és Nick tragikus személyiségváltozásának állomásait, Zsigmond Vilmos világhírű operatőr lencséjén keresztül. Az 1978-ban bemutatott film középpontjában három pennsylvaniai gyári munkás áll, akik elhatározzák, hogy bevonulnak.

Dicsőség helyett azonban halál és őrület várja őket.

A szarvasvadász digitálisan felújított változata február 17-től látható a hazai art mozikban, eredeti nyelven, magyar felirattal. Budapesten a Puskin moziban vetítik, emellett országszerte számos helyszínen, a megyeszékhelyek többségén is látható lesz. A mozivetítéseknek hivatalos kísérőfilmje is lesz a forgalmazó Pannonia Entertainment és Moholy-Nagy Művészeti Egyetem együttműködésének köszönhetően: Hermán Árpád Sajnálom című animációs rövidfilmje, amely egy férfi és szarvas találkozását mutatja be az erdőben, négy percbe sűrítve.