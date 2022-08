Azt még nem tudjuk, ki vezeti a 2023-as Oscar-gálát, de azt igen, hogy ki nem

Chris Rock amerikai humorista azt mondta, nem ő vezeti a 2023-as Oscar-gálát, miután az idei díjátadón Will Smith Oscar-díjas amerikai színész a színpadot megpofozta őt - tudatta az MTI a The Guardian brit napilap online kiadására hivatkozva kedden.

A humorista a The Guardian értesülései szerint vasárnap az Arizona állambeli Phoenix városában lépett fel, előadása alatt pedig többször is utalt a márciusi, 94. Oscar-gálán történtekre. Rock a filmvilág legnagyobb díjátadó eseményén a legjobb dokumentumfilmért járó díjat adta át, felvezetőjében pedig viccnek szánt utalást tett Will Smith feleségére, Jada Pinkett Smithre.

Will Smith azonban nem találta humorosnak a felesége kopaszságára tett megjegyzést, így dühtől vezérelve a színpadra masírozott, és arcon ütötte a humoristát.