Spirulina nevű csodaszert is fogyaszt, melynek definíciója egy életmóddal foglalkozó oldal szerint ez: A spirulina egy 3,5 milliárd éves moszat, ami nevét spirális alakjáról kapta. Minősített szuperélelmiszer, hiszen egyedülálló tápanyag sűrűséggel rendelkezik, amit a NASA is termel és amit űrhajósai is fogyasztanak. Mivel a spirulinának nincs sejtfala (mint a chlorellának) tápanyagait (antioxidánsok, fehérjék, aminosavak, enzimek, ásványok, vitaminok, zsírsavak) könnyedén és sejtszinten adja át testünknek.