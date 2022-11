Arany Medve-életműdíjat kap Steven Spielberg

„Legyen szó a tizenévesek örökké varázslatos világáról vagy a saját valóságunkról, melyet a múlt történései örökre megváltoztattak, (Spielberg) filmjei új síkba helyezik a nézőt, ahol a mozivászon lesz érzelmeik beteljesülésének megfelelő felülete” – indokolták a díj odaítélését Mariette Rissenbeek és Carlo Chatrian, a fesztivál szervezői.

A rendezőt összesen 19 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ebből háromszor vihette haza a szobrot: 1994-ben a legjobb film és a legjobb rendezés kategóriákban (Schindler listája), 1999-ben a pedig a legjobb rendezésért (Ryan közlegény megmentése) jutalmazták.

A fesztiválon mutatják be a rendező legújabb, A Fabelman család című filmjét is. A nagyközönség előtt 2023 tavaszán bemutatkozó film, melyben egy zsidó család fia tekint vissza gyerekkorára, önéletrajzi vonatkozásokat is tartalmaz.A 73. Berlinalét február 16. és 26. között rendezik.

Borítókép: Steven Spielberg amerikai rendező-producer a The Fabelmans című filmje bemutatóján Los Angelesben 2022. november 6-án (Fotó: MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)