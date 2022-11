Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán Torontóban

Köszönjük Torontó! Hatalmas siker a Magyar Örökség Gáláján!

Már számos alkalommal léptem fel az Egyesült Államokban és Kanadában is. Torontóban legutóbb 2019-ben a Roy Thomson Hall-ban adtunk teltházas koncertet. Mindig felemelő érzés Kanadában játszani, mert ezáltal személyesen tapasztalhatom meg, hogy mennyire fontos a tengerentúli magyar közösségeknek is a hazaszeretet. Most sem volt ez másképp. A közönségből többen magyar, székely népviseletben érkeztek és meghatódva énekelték el közösen a Kossuth nótát. A magyar emberek számtalanszor bizonyították már, hogy éljenek bárhol is a világban egyetlen határ sem választhatja el őket egymástól, és példamutató összefogással, ha kell hegyeket tudnak megmozgatni. A koncert után, melynek díszvendége Novák Katalin köztársasági elnök volt, számtalan felkérést kaptam, hogy adjak koncertet Kanada különböző településein. Megígértem, hogy jövőre vissza fogok menni és a turné bevételéből a rászoruló magyar gyermekeket fogom támogatni. Megtiszteltetés volt számomra, hogy a gála vacsorán két világhírű hegedűművész barátom Kelemen Barnabás és felesége Kokas Katalin is részt vett.