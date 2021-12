Egy halálkufár

Közösségi oldalán hirdetett ítéletet a kormány fölött minap Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester. A verdikt szerint a kabinet a felelős a hazai Covid-áldozatokért, ugyanis egy „dilettáns, összevissza kapkodó, politikai szempontokat szem előtt tartó és azokat érvényesítő, semmiféle felelősséget nem vállaló” gyülekezet. Ráadásul – teszi hozzá az ítész – Orbán Viktor gusztustalan módon válaszolt az ellenzék kérdésére: ­miért nálunk a legmagasabb az áldozatok száma? „Azt sikerült válaszolnia, hogy aki a kiemelkedő magyarországi halálozási adatokról beszél, az gusztustalan támadást intéz az egészségügyi dolgozók ellen.”

Szinte kihallani a sorok közül a szerző hörgését.

Nem állíthatom, hogy a gusztustalanozó Niedermüller Péter személyének megítélése vegyes, mert akkor nem mondanék igazat. Nem vegyes – egyértelmű. Legtöbben „rémisztő képződménynek” (Niedermüller-szólelemény) aposztrofálják a DK megmondóemberét. (Magamat is idesorolom.) Mert aki azt állítja, hogy „a halálozási arányok egész Európában Magyarországon a legrosszabbak – és mindegy, hogy milyen számítási módszert, milyen statisztikai adatokat használunk”, az más aljasságra is képes. Már miért lenne mindegy, hogy milyen módszer alapján számolják az áldozatokat? Nem lehet összevetni az adatokat, ha más a módszertan. (Nálunk, ha valaki, mondjuk, végstádiumos daganatosként kapja el a vírust és hal meg, az is Covid-áldozatnak számít, míg a legtöbb országban csupán az egyértelműen koronavírusban elhunytakat sorolják ide.) Persze ezt Niedermüller is tudja, csak „elfelejti” hozzátenni.

Ki itt a gusztustalan?

Borítókép: Niedermüller Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)