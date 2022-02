Maglódi randevú

Nézze el nekem az olvasó, most kicsit hazabeszélek. Szűkebb pátriámban, Maglódon ma kezdődik az Apáink nyomdokain elnevezésű Kárpát-medencei találkozó. A tizenötödik a sorban. Maglódot sokan ma is „tót falunak” tartják, ami persze túlzás, de van benne valami. (Mindenesetre irodalomtörténeti kuriózum, hogy itt ismerkedtek meg Petőfi Sándor szülei: a szlovák–tót gyökerű Hrúz Mária és a szerb származású Petrovics István.) A kulturális és gasztronómiai hagyományok ápolására hivatott ünnepségre eleinte csak a trianoni határokon kívül rekedt rokonokat hívták meg, de aztán gyorsan bővítették a kört. Volt olyan, hogy hat országból háromszázan jöttek el – az erdélyi testvérvárossal, Lövétével az élen – a helybeli családok vendégeként. Tőkés László református püspöktől kezdve a szlovák állampolgárságától megfosztott százéves Ilonka néniig számos ismert személyiség is megfordult már itt. (Nemrég – videóhívás segítségével – a két meghurcolt erdélyi fiatalember, Beke István és Szőcs Zoltán is „eljött”.) Még Argentínából is érkezett vendég: nagyszülei 1956-ban vándoroltak ki, és az unokának annyira megtetszett Maglód, hogy fiatal felnőttként azon nyomban elkezdte tanulni a magyart. Megtörtént, hogy az egyik kárpátaljai vendég itt tudta meg, hogy az asztalnál mellette ülő székelyföldi ember az ő közeli rokona…

Ezúttal is disznóvágással kezdődik a szombat, a gazdag program végén pedig az Ismerős Arcok együttes előadja a diaszpórában élő magyarság himnuszát: Nélküled. „Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk / Mi egy vérből valók vagyunk.”

Borítókép: A találkozó meghívója (Fotó: Facebook)