Falra mászik

Nehéz követni az Országgyűlésbe igyekvő Vajda Zoltán mozgalmas ­ügyeit. Budapest 13. számú választókerületének ellenzéki jelöltje futószalagon szolgáltatja a híreket, s alighanem élvezi is a nyilvánosságot. Fő területe a provokáció és a feszültségkeltés. (Adományozásban, jótékonysági ak­ciók szervezésében még van lemaradása.) Pályafutását az Együtt felekezetben kezdte, később függetlennek kiáltotta ki magát, majd Márki-Zay Péter mozgalmához csatlakozott; momentán az MSZP színeiben szeretne mandátumot szerezni. Ellenfele most is az a kormánypárti Szatmári Kristóf lesz, akivel kapcsolatban négy éve azt nyilatkozta, hogy „levadássza”. (Ám ez még úgy sem sikerült, hogy Vajda ajánlói között seregnyi rég elhalálozottat is találtak – nélkülük nem lett volna elegendő támogatása.) Hősünk két éve arra szólította fel híveit, kezdjék el listázni azokat, akik az „embertelen, fasiszta elnyomó rendszerű” Fidesz-kormány támogatói. Vajda Zoltán legutóbbi „kerítésszaggató” megállapítása: „Strukturális baj van a magyar nyugdíjrendszerrel, kevés a bevándorló.”