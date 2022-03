A füstbombás is harcba hív

Fekete-Győr Andrástól sosem álltak távol az elmebeteg kijelentések, sőt munkásságát kifejezetten erre építi. Pár hónapja például a Partizán című műsorban hebegve csinált komplett hülyét magából. Mondhatnánk, hozta magát. Most, hogy ideje is jobban engedi (miniszterelnök-jelöltként is, Momentum-vezérként is elzavarták), futószalagon szavalja az épületes ökörségeit. Egy kritikusa írja: nem az a baj, hogy hülye szegény, hanem hogy mindenkit annak néz. Ezt látszik erősíteni valamennyi megszólalása: „Kétharmados győzelemre is esélyünk van” – tájékoztatta nemrég valamelyik haladó orgánumot. Máskor azt fejtegette, semmi szükségünk katonákra a határon, hisz a magyar honvédség úgyis csak propagandaeszköz. Már ennyiből is látható, hogy emberünk állapotának értékelése elsősorban pszichiátriai feladat. Nem irigylem a szakorvosokat.