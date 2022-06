– Száz euró – mondja a csapos. Emberünk elképed. – Mennyi? Száz euró? De hát tegnap még csak tíz volt! – Az tegnap volt, ma már száz… – De hogyhogy száz, a fenébe is?! – No, akkor most figyeljen, ember, elmagyarázom. Tíz euró maga a sör, tíz további euró a harcoló Ukrajna megsegítésére megy, húsz segítségnyújtás azoknak az európai országoknak, amelyek szankciókat vezettek be Oroszország ellen, de nem tagjai az Európa Uniónak. Aztán tíz euró megy az unióból kilépett Egyesült Királyság támogatására a szankciók sikeres végrehajtásához. Tud követni? További tíz euró a csóró balkáni országoké kemenceszén-vásárláshoz. Végül a maradék negyven euró az unió gáztámogatására és a brüsszeli szankciók fenntartását segítő alapra kell. Érti már?A német megtörten, némán elővesz egy százeuróst, és átnyújtja a csaposnak. A pultos elveszi, beteszi a kasszába, majd tíz eurót visszaad. A szomjas ember most már egészen összezavarodik. – No, várjon csak, száz eurót mondott, és én százat adtam. De akkor meg miért ad vissza tízet? – Nincs sör.

Mi itt csak egy kávét kérünk, sok habbal.