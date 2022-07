A mutyiról nem beszél

Interjút készített a minap Cseh Katalinnal az Euractiv.com. Csupán szemezgetek az elhangzott épületes marhaságokból. „Annak ellenére, hogy a propaganda és az oligarchikus rendszer megpróbálja megölni a vita szabadságát és az eltérő hangokat, hangosak leszünk” – tájékoztatta a portált a momentumos asszonyka. (Bár én azt hiszem, épp az lesz a vesztük, ha több emberhez jut el a hangjuk.) Arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány Ukrajna-politikája nem a magyar nép álláspontját tükrözi – ami annak fényében érdekes, hogy a Fidesz–KDNP tavasszal szerezte negyedik kétharmados győzelmét, zsinórban. Hogy ez nem a magyar nép álláspontját tükrözné? Kerülje a tűző napot, Katalin! Klaviatúra elé ültek a Cseh-bejegyzés olvasói is. Mivel zömük a szülőket is szóba hozta, csupán egyet idézek: „Kegyednek megvan a magához való esze, de az édeskevés.”