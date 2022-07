Fővárosi birkák

A birkalegelős ötlet kapcsán lapunk megkereste a Fehérkereszt Állatvédő Liga elnökét is. (Szegény elsőre valamiféle kandi kamerás beugratásra gyanakodott, bizalmatlanul méregette kollégánkat…) Végül elmondta: nagyon szép ökoló­giai gondolat tájfőépítész úré, ám nem árt, ha tudja: egy valamirevaló legelőhöz azért sok más is kell, például terelőkutya, számadó juhász, furulyázó kisbojtár, nádkunyhó meg persze valami akolféle is a jószágoknak. És arra gondolt-e a kreatív ötletgazda, érdeklődött, mi lesz majd a járulékos birkapiszokkal? (Hogy a rájuk szakosodott legyekről már ne is beszéljünk.)

Állatvédőnk inkább a fűnyíró használatát javasolná a túlhevült főtájépítésznek. Én árnyékot, repülősót.

Borítókép: Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze beszédet mond a Városháza Park tervpályázat eredményhirdetésén a Főpolgármesteri Hivatal udvarán 2022. április 29-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)