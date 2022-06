Karácsonyék kiszorítanák az autósokat Budapestről, és behoznák a birkákat

Később az interjúban örömmel fejtegette a főtájépítész, hogy vannak biztató jelek a fővárosiak szemléletének formálódásában. Bardóczi úgy fogalmazott: szerencsére Budapesten is megindult az emlegetett fejben átállás. Egyre többen jönnek rá, hogy nem muszáj autózni, váltanak tömegközlekedésre, nő a bringások és a gyalogosok száma. A következő lépés, hogy az emberek közelebb költöznek a munkahelyükhöz, ami előbb-utóbb a városszerkezetre is kihat. Az összes nyugati nagyváros szorítja ki az autókat. Budapesten sincs más út.Ez teljesen egyértelmű üzenet, ami illeszkedik Karácsony Gergely főpolgármester és stábja elmúlt két és fél éves – brüsszeli utasításra végrehajtott – autósok elleni hadjáratába. Emlékezetes, hogy a főpolgármester többször kijelentette, hogy a városból fokozatosan ki kell szorítani az autókat, a dugókra panaszkodóknak pedig azt üzente, hogy szálljanak ki a kocsiból és menjenek gyalog.Közben a főpolgármester a gyorsabb haladás érdekében mégis hivatali autót használ, és előszeretettel használja a buszsávot is, több alkalommal videón rögzítették, amint Karácsony Gergely szolgálati gépjárműve elsuhan a buszoknak fenntartott sávban.Az autósok és a forgalmas utak mentén lakók életét megkeserítő döntés volt az is, amikor hasraütésszerűen, észszerűtlenül felfestettek kerékpársávokat, ellehetetlenítve a közlekedést, fokozva a környezetet is terhelő dugókat.Az elmúlt hetekben is sorjáztak azok a nyilatkozatok, amelyekben a baloldali városvezetés az autósok korlátozását és az energiafogyasztás csökkentését sürgették. Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes a közelmúltban jelentette be, hogy Budapest csatlakozik a Városok energiatakarékossági sprintje elnevezésű brüsszeli kezdeményezéshez. Az európai uniós indítványban egyebek mellett autómentes övezetek és napok szerepelnek, de Tüttő arra is felszólította a budapestieket, hogy a takarékosság jegyében a kevesebb autózás mellett fogják vissza az otthonaik energiahasználatát.

Hasonló elvárásokat fogalmazott meg a fővárosi lakosoknak Karácsony Gergely főpolgármester másik két helyettese is. A DK-s Bősz Anett az ATV Start című műsorában az autós közlekedés háttérbe szorítását nevezte kívánatosnak, míg a Momentum politikusa, Kerpel-Fronius Gábor szintén az ATV-ben a dugódíj bevezetését vetette fel. Azt ugyan elismerte, hogy ennek jelenleg törvényi akadálya van, miután április 3-án a baloldal óriásit bukott, a változtatás nem rajtuk múlik. Ezzel együtt mi szeretnénk erről beszélni a ciklus végéig – fűzte hozzá.