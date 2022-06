Tüttő Kata az energiahelyzetről: Sok változást várunk az emberektől + videó

Hasonló elvárásokat fogalmazott meg a fővárosi lakosoknak Karácsony Gergely főpolgármester másik két helyettese is. A DK-s Bősz Anett az ATV Start című műsorában az autós közlekedés háttérbe szorítását nevezte kívánatosnak, míg a Momentum politikusa, Kerpel-Fronius Gábor szintén az ATV-ben a dugódíj bevezetését vetette fel. Azt ugyan elismerte, hogy ennek jelenleg törvényi akadálya van, miután április 3-án nem a baloldal nyerte a választást, a változtatás nem rajtuk múlik. Ezzel együtt mi szeretnénk erről beszélni a ciklus végéig – fűzte hozzá. A dugódíj azonnali, „már holnapi" bevezetését sürgette legutóbb kedden a parlamentben napirend előtti felszólalásában az LMP-s Kanász-Nagy Máté is. A kormány azonban többször egyértelművé tette, hogy nem lesz dugódíj, így az LMP-s felszólalásra válaszolva Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára is kijelentette:Velünk együtt 26 fővárosban azt gondolják, hogy a dugódíj rossz megoldás. Nem értünk egyet vele, meg fogjuk akadályozni, megvédjük a budapestieket és az agglomerációban élőket a dugódíj bevezetésétől.

Borítókép: Tüttő Kata (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)