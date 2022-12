Véres lett az aszfalt

Nem akarok én most itt utólag hőst fabrikálni szegény barátomból (mindenki az volt, aki azon a lidérces estén szembetalálkozott Gergényi pribékjeivel), de azért egy adalék idekívánkozik. Az akkor már edzőként dolgozó Móczár jól ismerte valamennyi lovas rendőrt, hiszen ők is ugyanott, a laktanyájuk melletti Nemzeti Lovardában gyakoroltak, ahol Pista öttusázói. Egyik-másik akár a barátja is lehetett… Mesélik, hogy Pista a rohamozó rendőrlovak patacsattogását hallván rohant ki az út közepére, a lovasokra akart kiáltani: „Álljatok meg, fiúk! Mit csináltok?! Eszeteknél vagytok?! Hát magyarok vagytok ti?!” De már késő volt, a lovasroham addigra elzúgott. Móczár Pistára már csak a megvadult gyalogrendőrök ütlege jutott. Meg a véres aszfalt.