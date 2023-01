Vác-viccek

Karakán asszony Matkovich Ilona váci polgármester. De az is lehet, hogy csak bajkeverő. 2019-es megválasztása óta egymást érik a városban a botrányok. Hősnőnk legelőször is emelésekbe fogott. Elsőre a saját fizetését emelte meg, majd a közterheket: ötven százalékkal a kereskedők építményadóját, harminccal az ipari vállalatokét, közben a Covidra hivatkozva több városi alkalmazott bérét egyszerűen „lenullázta”. Részleteket nem tudni, mert Ilona asszony saját engedélyéhez kötötte a városháza dolgozóinak a véleménynyilvánítást. Még a közösségi posztjukat is láttamoztatniuk kell, ha váci ügyekről írnak.

Pedig lenne miről írni, beszélni. Most például arról, hogy a Liszt Ferenc sétány 23. szám alatti épület lakói akár az ingatlanjukat is elveszíthetik, ha az építtetőnek nem sikerül megszereznie a fennmaradási engedélyt. Hogy ki az építtető? A polgármester asszony fiának a cége. A társasház tulajdonosai nemrég azzal szembesültek, hogy semmis a korábbi fennmaradási engedély – holott, ugye, az ingatlan már áll, a lakók beköltöztek… Ha a megismételt hatósági eljárásban nem szerzik meg a fennmaradási engedélyt, elvész az otthonuk. Hősnőnk hajdan újságíróként kereste kenyerét, a Népszabadság és a Magyar Narancs hasábjain addig ostorozta a hatalmi önkényt, mígnem beleszeretett. Jó példa erre, hogy Vác hivatali szóhasználatából száműzte a „fia”, „lánya” megnevezéseket, csak a nemsemleges „gyermeke” kifejezést szabad alkalmazni az önkormányzati újság anyakönyvi híreiben.

(Anyázni még szabad a városban – Ilona asszony kárvallottjai élnek is vele.)