Hogy mikor fáradnak el a budavári kordonakrobaták, nem tudni, csak az biztos, hogy az attrakciójuk egyre laposabb, miközben egyre többen látják, szó sincs itt arról, amit a haladó sajtó és a vele nyáladzó Momentum-szervezők sugallnak: megvadult rendőrök verik a békésen tüntető, szelíd tekintetű gyermekeket, Európa, segíts!

A legviccesebb, hogy már ellenzéki oldalról is be-beszólnak a Hadházy vezette ármádiának. Schiffer András ekképp: „Nem a pedagógusbér-emelésről, nem az óraszámemelésről szól az egész, hanem – klasszikust idézve – arról, készüljenek q…rva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Arra megy ki a játék, hogy a világsajtó, a BBC, CNN azzal legyen tele: az orbáni diktatúra rendőrsége gyerekeket ver!” Kende Péter író a Klikk TV Mélyvíz című műsorában azt mondta (kérdezője nagy bánatára), hogy a rendőrség csak azt tette, ami a feladata volt: – Elhangzott a felszólítás az abbahagyásra, elhangzott a figyelmeztetés is, ha nem, akkor kényszerintézkedések következnek. A gyerekek nem hagyták abba, nem mentek el, továbbra is próbálták leszedni a kordont. Akkor ez a feladat, ezt kell tenni.

Hack Péter dezertált szabad demokrata is remekül fogalmazott a köztévében: – Az alaptétellel van a probléma, innen az erőlködés. A lakosság többsége nem érzi, hogy olyan ez az ország, mint amilyennek néhányan láttatni akarják. A kormánynak komoly támogatottsága van, az emberek zöme pedig törvényességet akar. Az anarchiát azok csinálják, akik azt szeretnék, később tőlük kérjék: Legyen már vége ennek! Annak, amit ők, anarchisták szítottak.

Kilóg a kordonmomentum lólába: úgy erőszakoskodj, hogy közben áldozatnak tűnjél!