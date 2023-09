Az MSZP-ben megvan az erő, hogy új hazai baloldalt építsen fel, tájékoztatta az egybegyűlteket Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke a minap. Nem, nem valami kabaréműsorban – a párt Jóléti Magyarország című fórumsorozatának kecskeméti állomásán mondta ezt szegény.

Mit lehet erre mondani? Még a legbigottabb balos politológusoktól is azt halljuk, se jó vezetőik, se jó ideológiájuk nincs a végelgyengülésben szenvedő szocialistáknak, hogy a szellemi kapacitásukról már ne is beszéljünk. Az élcsapat leépülése visszafordíthatatlan. Immár évek óta a parlamenti küszöb alá mérik a felekezetet, tavaly nyár óta a kutatások csupán egy-két százalékos támogatottságot mutatnak. Lejárt a jegyük. (Bár Korózs Lajos alelnökből ezúttal is dőlt a szokásos optimista demagógia: a kormány gazdaságpolitikája végleg megbukott, a munkavállalók egyre kilátástalanabb helyzetben vannak, a kormány százezrével fogja behozni a vendégmunkásokat, akik majd leverik a magyar munkavállalók bérét stb.)