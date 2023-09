Városházi dzsungel

Már a Városháza udvarát is felveri a gyom – írja a Metropol.hu. Karácsony Gergely rezidenciáján áldatlan állapotok uralkodnak, még a főváros vezetőinek autói is méteres gazban parkolnak. Aki allergiában szenved, magára vethet… (Az épületegyüttes belső udvarára földi halandó nem léphet be, csak a Főpolgármesteri Hivatal dolgozói. A Metropol fotósai azonban a feldúlt kertészek segítségével mégis bejutottak a terepre, saját szemükkel láthatták az elképesztő dzsungelt.)

Emlékezetes, Karácsony 2019-ben főpolgármester-jelöltként ezt nyilatkozta: „Visszaadjuk a budapestieknek a Városháza előtt most parkolóként elkerített területet, amely Budapest főtere lesz. Parkosított agorát alakítunk ki, amely majd az aktív közélet, a nyílt társadalmi vita helyszíne lesz. A parkot fásítjuk, hogy kellemes hangulatú helyet alakítsunk ki és enyhítsük a nyári kánikulák hatásait, a csapadékvizet pedig helyben hasznosítjuk a környezettudatosság jegyében.” Egy évvel később már „árnyalta” a terveket: „A fejlesztést több lépésben visszük végig”.

Esztendőre rá, 2021 tavaszán a Városháza már azt közölte, „a zárt parkoló állandó megnyitását nem teszi lehetővé a Városháza homlokzatának balesetveszélyes állapota”. Később már ennyit sem mondott a lakli, aki azóta is csak biciklisávfestéssel, méhlegelő-tervezéssel és szivárványzászló-lengetéssel múlatja az idejét. (Aligha véletlen, hogy a Fővárosi Közgyűlés tavalyi közmeghallgatására senki sem volt kíváncsi. A főpolgármesteren, a képviselőkön és az alkalmazottakon kívül teremtett lélek sem ment el az eseményre. A közmeghallgatásból közhallgatás lett.)

Jövőre önkormányzati választás lesz. Csak szólok.