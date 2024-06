Egy antik jellem

Drámai hangú bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán Tordai Bence ellenzéki zugvillalakó a választás estéjén: „A mai napon kiléptem a Párbeszédből […] Meggyőződésem, hogy a DK-val és MSZP-vel kötött megegyezés nem összefogás, hanem önfeladás volt.” A megrendült ember hozzátette, oka van annak, hogy 19 óra 1 perckor, urnazárás után adta hírül elhatározását. „Nem akartam ártani Karácsony Gergely és a többi ellenzéki önkormányzati jelölt kampányának.” Klasszikus görög jellem.

De az is lehet (én inkább erre tippelek), hogy képviselő úr szokása szerint csupán színházasdit játszott: a megvilágosodott, magasröptű politikust alakította. Holott valójában csak arról van szó, hogy túlmozgásos emberünk már a voksolás utáni világra készül. (A Magyar Hangnak később el is árulta: esze ágában sincs visszavonulni, sőt a frakcióvezetésről sem kíván lemondani. Még mit nem!) Mint láthatjuk, Tordai Bencének továbbra is olthatatlan vágya, hogy minden róla szóljon, mikrofonok, kamerák és tülekedő riporterek vegyék körül. Mindez veleszületett tenyérbemászással párosul.

Hősünk vasárnapi posztjában persze a Párbeszéd is megkapja a magáét. Megtudjuk: „a párt intellektuális értelemben kezdett elfáradni”. Mondja ezt az az entellektüel, aki nemrég a reá kiszabott házelnöki büntetés után a közösségi oldalán gyűjtést kezdeményezett. (A kommentelők pedig öklendeztek: „Megvan a romantikája annak, hogy ön, aki havi kétmilliót tesz zsebre, a dolgozó emberekkel fizettetné ki a büntetését. Milyen ember ön? Persze költői a kérdés.”) Kis Gyurcsány a megye kettőben…