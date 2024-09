Mi, befogadó kirekesztők

Ahogy korábban az Európa-bajnoki selejtezősorozatát, most a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseit is nálunk játssza az izraeli labdarúgó-válogatott a közel-keleti háborús helyzet miatt. Vajon miért éppen a „kirekesztő” Magyarországon? Talán nem olvasták David Pressman budapesti USA-nagykövet nyilatkozatát, hogy errefelé komoly antiszemitizmus van?

Hétfőn Debrecenben rendezték a Belgium–Izrael meccset is, mert a „vendéglátó” belgák arról panaszkodtak, egyetlen városukban sem tudják garantálni a zsidó állam játékosainak testi épségét. (Jé, Belgium is antiszemita?) Gyakorlatilag elismerték: nincs befolyásuk az ott zajló eseményekre. A Brussel Signal szerint lassan Magyarország az egyetlen biztonságos helyszín Európában. (Érdekes, épp arra az országra esett a választásuk, amelyet örökös bírálatok érnek az EU részéről, amiért nem nyitja meg a határait a migránsok előtt.)

Mindez azt is jelenti, hogy nem túl eredményes az orbáni Magyarországot Nyugat-Európában köpködő honfitársaink igyekezete.

Pél­dául a rendszeresen „Magyarország-szakértőként” fellépő ex-SZDSZ-es Magyar Bálinté, aki külhoni előadásain arról szokott értekezni, hogy „az Orbán-kormány egy puhán diktatórikus, parazita képződmény, miniszterelnöke pedig legitimálta az antiszemita és rasszista nyelvezetet”. A több évtizede Nagy-Britanniában élő Schiff András zongoraművészre se nagyon hallgathatnak, aki azt állítja, Magyarország csupa rasszizmus, antiszemitizmus és nacionalizmus: „Orbánék ezt nagyon ügyesen csinálják, például zsidó művészeti fesztiválokat tartanak, hogy ezzel is leplezzék az antiszemitizmusukat.”

Már a hazaárulók sem a régiek.