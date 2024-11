Pár nappal azután, hogy a Klubrádiónak nyilatkozó Raskó György zöldbáró kijelentette, a jövőben segíteni fogja a Tisza Pártot, már munkához is látott. Közösségi oldalán minap ekképp buzdította Magyar Péter híveit: „Az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok, mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.” (Vajon miből gondolja Raskó, hogy a Tisza az ifjúság pártja? Annyira vonzó lenne egy fiatalnak a nadrágjába ürítő Magyar Péter?)

A lényeg: Raskó György szövetségest lát a halálban. Erre még Goebbels is csettintene.

(Megjegyzem, hasonlóan okoskodott 2022-ben a kétségbeejtő Márki-Zay Péter is, amikor arról beszélt: végre lehet esélye a baloldalnak a választási győzelemre, hisz a Covid megtizedelte az idősebb magyar lakosságot, akik ugye fideszesek. Egy másik humanista, Nagy Attila Tibor politológus meg kiszámolta: 200 ezer gyászolóval már egy párt adott helyzetét is el lehet dönteni. Ám a baloldal „nem tudja kellőképpen kihasználni a gyászból fakadó fájdalmat”.)

„Raskó György sem jelöltje, sem tagja nem volt a Tisza Pártnak soha. A Fidesznek viszont igen” – írta szombati bejegyzésében Magyar Péter, de ezúttal sem sikerült igazat mondania. Segítek, kedves Péter! Raskó a Fidesznek sem jelöltje, sem tagja nem volt, ellenben az MDF-ben, az MDNP-ben és a Centrum Pártban lelkesen politizált, később „balra nyitott”, a Medgyessy-kormányban tanácsadó lett, Gyurcsány Ferenc ámokfutásakor agrárminiszter-jelölt, 2017-ben a Momentumot támogatta, 2022-ben Márki-Zay Pétert. Kút híján innen ugrott a zavaros Tiszába.