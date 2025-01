Évnyitó szózatok

Ahogyan lenni szokott, vezető politikusaink is megszólaltak az új esztendő első napján.

A túlpörgött Magyar Péter a köztelevíziónak is fölajánlotta a beszédét, ám az MTVA vezetése közölte, hogy a kabaré műfaja már foglalt. Szózatából az ATV és az RTL sem kért, így csupán közösségi oldalán tette közzé intelmeit: „Nincs több időnk, és nem adunk több esélyt. Hozzák előre a választás napját a lehető legkorábbra, hogy ne fecséreljen el az ország több időt feleslegesen.” A Tisza-vezér szerint pártja hozta el a reményt a magyarság számára, és 2025 is erről a reményről fog szólni, meg arról, hogy megnyerik a választást. (Elemzők ellenben úgy vélik, amióta a szűk emberke bekerült a mókuskerékbe, napról napra vadabbakat kell mondania, különben megy a lecsóba. Egy kommentelő szerint igényesebb pöcegödör kivetné magából az arrogáns gatyadizájnert.)

Előrehaladott állapota dacára Gyurcsány Ferenc is Facebook-beszédet intézett a nemzethez. Ezúttal is azt magyarázta, hogy a magyarságra leselkedő slamasztikából kizárólag ő és felekezete tudná kirángatni az országot: „Az emberek egyre növekvő része elfáradt a jólét és a demokrácia ígéretének hallgatásában. Nem hisz a régi szövegeknek, nem hisz a régi embereknek. […] Nemcsak Orbánt akarjuk leváltani, hanem azt a világot, amit teremtett, amit jelent.”

Nem kell pszichológusnak lenni, hogy ráébredjünk: mindkét betegünk megkerülhetetlen tényezőnek tartja magát, olyannak, akit a Jóistennek is meg kellene kérdeznie mennyei ítéleteinek meghozatala előtt.

Orbán Viktor miniszterelnök üzenete rövidebb volt: „Boldog új évet, Magyarország!”